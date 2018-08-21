И швец, и жнец, и на дуде игрец: каким должен быть современный вожатый

Ежегодно множество детей едут в лагеря, и ключевой фигурой для ребенка на несколько недель становится вожатый. Его задача — оправдать доверие родителей, сделав детский отдых насыщенным и безопасным. Когда появились вожатые в нашей стране? Каким сегодня должен быть педагог в детском лагере? Что говорят о своей профессии сами вожатые? Об этом – в фотоленте, подготовленной медиаотрядом лагеря "Кипарисный" в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".