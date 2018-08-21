Ежегодно множество детей едут в лагеря, и ключевой фигурой для ребенка на несколько недель становится вожатый. Его задача — оправдать доверие родителей, сделав детский отдых насыщенным и безопасным. Когда появились вожатые в нашей стране? Каким сегодня должен быть педагог в детском лагере? Что говорят о своей профессии сами вожатые? Об этом – в фотоленте, подготовленной медиаотрядом лагеря "Кипарисный" в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".
И швец, и жнец, и на дуде игрец: каким должен быть современный вожатый
На фото: горнисты всесоюзного лагеря "Артек" играют утреннюю побудку.
На фото: горнисты всесоюзного лагеря "Артек" играют утреннюю побудку.
На фото: вожатые "Артека" с воспитанниками.
На фото: вожатые "Артека" с воспитанниками.
На фото: пионеры международного детского центра "Артек" у костра на берегу моря.
На фото: пионеры международного детского центра "Артек" у костра на берегу моря.
На фото: вожатый лагеря "Морской" Иван Белов проводит с артековцами игры на командообразование.
На фото: вожатый лагеря "Морской" Иван Белов проводит с артековцами игры на командообразование.
На фото: артековцы лагеря "Морской" поздравляют своего вожатого Сергея Ефремова с днем рождения.
На фото: артековцы лагеря "Морской" поздравляют своего вожатого Сергея Ефремова с днем рождения.
На фото: вожатый лагеря "Морской" Евгений Титенко играет с детьми.
На фото: вожатый лагеря "Морской" Евгений Титенко играет с детьми.
На фото: вожатый лагеря "Морской" Илья Капустин во время работы с младшими отрядами "Артека".
На фото: вожатый лагеря "Морской" Илья Капустин во время работы с младшими отрядами "Артека".
На фото: вожатая лагеря "Морской" Краевая Евгения проходит с детьми туристическую трассу во время игры в "Турград".
На фото: вожатая лагеря "Морской" Краевая Евгения проходит с детьми туристическую трассу во время игры в "Турград".
На фото: вожатый лагеря "Морской" Тихомир Склюев танцует с детьми на дискотеке.
На фото: вожатый лагеря "Морской" Тихомир Склюев танцует с детьми на дискотеке.
На фото: вожатая лагеря "Морской" Юлия Макарова играет со своим отрядом в "Ручеек".
На фото: вожатая лагеря "Морской" Юлия Макарова играет со своим отрядом в "Ручеек".
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