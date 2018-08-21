РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

И швец, и жнец, и на дуде игрец: каким должен быть современный вожатый

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке"
(обновлено: 09:04 21.08.2018)
0100
Горнисты всесоюзного лагеря Артек играют утреннюю побудку
Вожатые Артека с воспитанниками (архивное фото)
Пионеры международного детского центра Артек у костра на берегу моря
Игры на командообразование в МДЦ Артек
Вожатый МДЦ Артек принимает поздравления от воспитанников
Вожатый МДЦ Артек играет с детьми
Вожатый и дети младших отрядов Артека
Вожатая Артека проходит с детьми туристическую трассу
Вожатый танцует с детьми на дискотеке
Вожатая Артека играет со своим отрядом в Ручеек
© РИА Новости / Владимир АкимовПерейти в фотобанкВ начале 20-х годов в СССР массово строились пионерские лагеря. Для работы с детьми руководство лагерей набирало комсомольцев, которых в 1922 году стали называть вожатыми.

На фото: горнисты всесоюзного лагеря "Артек" играют утреннюю побудку.


Горнисты всесоюзного лагеря Артек играют утреннюю побудку
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в фотобанк
В начале 20-х годов в СССР массово строились пионерские лагеря. Для работы с детьми руководство лагерей набирало комсомольцев, которых в 1922 году стали называть вожатыми.

На фото: горнисты всесоюзного лагеря "Артек" играют утреннюю побудку.


© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"В 1927 году советских вожатых начинают обучать централизованно, и в лагерях для них вводятся штатные должности. Одним из первых стал оформлять на работу вожатых "Артек".

На фото: вожатые "Артека" с воспитанниками.

Вожатые Артека с воспитанниками (архивное фото)
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"
В 1927 году советских вожатых начинают обучать централизованно, и в лагерях для них вводятся штатные должности. Одним из первых стал оформлять на работу вожатых "Артек".

На фото: вожатые "Артека" с воспитанниками.

© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкВ то время педагоги-вожатые должны были вести с детьми работу по краеведению и естествознанию, проводить экскурсии, учить ребят, как следует собирать гербарии и составлять коллекции, читать лекции, проводить беседы.

На фото: пионеры международного детского центра "Артек" у костра на берегу моря.

Пионеры международного детского центра Артек у костра на берегу моря
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
В то время педагоги-вожатые должны были вести с детьми работу по краеведению и естествознанию, проводить экскурсии, учить ребят, как следует собирать гербарии и составлять коллекции, читать лекции, проводить беседы.

На фото: пионеры международного детского центра "Артек" у костра на берегу моря.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ксения ГлинскаяСегодня вожатый уже не учитель, а творческий работник, воспитатель, психолог и организатор детского досуга.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Иван Белов проводит с артековцами игры на командообразование.

Игры на командообразование в МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ксения Глинская
Сегодня вожатый уже не учитель, а творческий работник, воспитатель, психолог и организатор детского досуга.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Иван Белов проводит с артековцами игры на командообразование.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Николай ХлевицкийТребования к подготовке вожатых чрезвычайно высоки. Так, например, у претендентов на должность вожатого МДЦ "Артек" должно быть педагогическое образование, а перед началом работы новички проходят обучение в школе педагогических работников.

На фото: артековцы лагеря "Морской" поздравляют своего вожатого Сергея Ефремова с днем рождения.

Вожатый МДЦ Артек принимает поздравления от воспитанников
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Николай Хлевицкий
Требования к подготовке вожатых чрезвычайно высоки. Так, например, у претендентов на должность вожатого МДЦ "Артек" должно быть педагогическое образование, а перед началом работы новички проходят обучение в школе педагогических работников.

На фото: артековцы лагеря "Морской" поздравляют своего вожатого Сергея Ефремова с днем рождения.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Арсений ХохловичНедавно специальность вожатого официально появилась в российских вузах. Программы подготовки педагогов детского лагеря ввели МПГУ, МГППУ и другие университеты.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Евгений Титенко играет с детьми.

Вожатый МДЦ Артек играет с детьми
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Арсений Хохлович
Недавно специальность вожатого официально появилась в российских вузах. Программы подготовки педагогов детского лагеря ввели МПГУ, МГППУ и другие университеты.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Евгений Титенко играет с детьми.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Николай Хлевицкий"Быть вожатым - это, прежде всего, ответственность не только за безопасность детей, но и за их душевное состояние. За всего лишь одну смену вожатый и его подопечные могут стать настоящей семьей", - рассказывает вожатый Артем Ужегов.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Илья Капустин во время работы с младшими отрядами "Артека".

Вожатый и дети младших отрядов Артека
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Николай Хлевицкий
"Быть вожатым - это, прежде всего, ответственность не только за безопасность детей, но и за их душевное состояние. За всего лишь одну смену вожатый и его подопечные могут стать настоящей семьей", - рассказывает вожатый Артем Ужегов.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Илья Капустин во время работы с младшими отрядами "Артека".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Николай Хлевицкий"Вожатый вкладывает в детей часть себя, помогает и задает правильное направление. Ловить тонкости момента, сочетать это с пониманием людей, учитывать все нюансы и возможности сделать лучше для ребенка, не рассчитывая на отдачу - вот что отличает вожатого от других педагогов", - подчеркивает вожатая Евгения Елизарова.

На фото: вожатая лагеря "Морской" Краевая Евгения проходит с детьми туристическую трассу во время игры в "Турград".

Вожатая Артека проходит с детьми туристическую трассу
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Николай Хлевицкий
"Вожатый вкладывает в детей часть себя, помогает и задает правильное направление. Ловить тонкости момента, сочетать это с пониманием людей, учитывать все нюансы и возможности сделать лучше для ребенка, не рассчитывая на отдачу - вот что отличает вожатого от других педагогов", - подчеркивает вожатая Евгения Елизарова.

На фото: вожатая лагеря "Морской" Краевая Евгения проходит с детьми туристическую трассу во время игры в "Турград".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Анатолий Подалевский"Вожатый - это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Именно он придумает самый лучший танец, поможет написать сценарий и будет самым сильным во всех соревнованиях", - утверждает вожатый Алексей Титенко.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Тихомир Склюев танцует с детьми на дискотеке.

Вожатый танцует с детьми на дискотеке
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Анатолий Подалевский
"Вожатый - это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Именно он придумает самый лучший танец, поможет написать сценарий и будет самым сильным во всех соревнованиях", - утверждает вожатый Алексей Титенко.

На фото: вожатый лагеря "Морской" Тихомир Склюев танцует с детьми на дискотеке.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ксения Глинская"Вожатый - профессия, которой не учат ни в одном вузе, которая даже не является профессией педагогической, скорее, это некое призвание, состояние. Это человек, который может решить все проблемы детей разом, развеселить и успокоить", - считает вожатая Ирина Фирагина.

На фото: вожатая лагеря "Морской" Юлия Макарова играет со своим отрядом в "Ручеек".

Вожатая Артека играет со своим отрядом в Ручеек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ксения Глинская
"Вожатый - профессия, которой не учат ни в одном вузе, которая даже не является профессией педагогической, скорее, это некое призвание, состояние. Это человек, который может решить все проблемы детей разом, развеселить и успокоить", - считает вожатая Ирина Фирагина.

На фото: вожатая лагеря "Морской" Юлия Макарова играет со своим отрядом в "Ручеек".

Артисты в сцене из спектакля Рождение Феникса (Vertigo Dance Company, Израиль) в рамках фестиваля современного танца Open Look в Санкт-ПетербургеВ движении: фестиваль современного танца Open Look17:0520.08.2018
Участник духовно-просветительской миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный диакон Николай Черепанов спускается на берег возле села Верх-Сузун Новосибирской областиКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный"15:4520.08.2018
Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в МосквеЗажигай! Фестиваль фейерверков в Москве14:0020.08.2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Никольском храме в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая ЗемляПатриарх Кирилл впервые посетил Новую Землю, российский архипелаг в Арктике13:4420.08.2018
Евгения Бурло (Геленджик) во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в МосквеСамые красивые жены и матери: в Москве прошел финал "Миссис Россия - 2018"12:5919.08.2018
Выступление оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018Медь и солнце. Закрытие программы "Военные оркестры в парках"12:1519.08.2018
Американская актриса Скарлетт ЙоханссонСамые высокооплачиваемые актрисы года15:3017.08.2018
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Сан-Франциско Форти НайнерсЛучшие фото недели: ливень в Москве, прыжок кита и солдат со змеей за шее13:1017.08.2018
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево"Вода-Суша" - тренажерный комплекс подготовки авиакомпании "Аэрофлот"10:2417.08.2018
Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. ГорбуноваНовый российский бомбардировщик с искусственным интеллектом19:3016.08.2018
Все фотоленты

Ежегодно множество детей едут в лагеря, и ключевой фигурой для ребенка на несколько недель становится вожатый. Его задача — оправдать доверие родителей, сделав детский отдых насыщенным и безопасным. Когда появились вожатые в нашей стране? Каким сегодня должен быть педагог в детском лагере? Что говорят о своей профессии сами вожатые? Об этом – в фотоленте, подготовленной медиаотрядом лагеря "Кипарисный" в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена