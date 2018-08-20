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Психолог: позитивный настрой поможет подготовить ребенка к школе после лета

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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школеУченики на уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Положительный настрой поможет подготовить ребенка к школе после долгих летних каникул, считает директор учреждения РАО "Институт психолого-педагогических проблем детства" Татьяна Волосовец.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ — И ВПЕРЕД В ШКОЛУ

Психолог рассказала РИА Новости, что школьнику, в первую очередь, нужен положительный настрой на учебу. Это поможет подготовить ребенка к школьным будням.

"Понятно, что, скорее всего, ребенок будет говорить родителям: "в школу идти не хочу" … Родитель здесь может кое-что сделать, например, вспомнить, какие были интересные школьные события в прошлом году, вспомнить положительные моменты школьной жизни. И тогда у ребенка это нежелание идти в школу будет потихоньку вытесняться и будет замещаться желанием увидеть школьных друзей, участвовать в каких-то школьных делах, школьных проектах", — сказала Волосовец.

Дети на уроке в школе
© Fotolia / Syda Productions
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Она добавила, что ребенку для комфортного вхождения в школьный ритм жизни обязательно нужно восстановить режим дня.

"Понятно, что летом ребенок позже ложится, позже встает, вечером смотрит телевизор или играет в компьютерные игры. Родители должны как раз вот сейчас, до 1 сентября, потихоньку, по полчаса в день, возвращать прежний режим, который был в прошедшем учебном году, с тем, чтобы его восстановить, чтобы ребенок на первых, вторых, третьих уроках не спал", — говорит Волосовец.

ВСПОМНИТЬ КАНИКУЛЫ И НЕ ЗАБЫТЬ О "ДОМАШКЕ"

Как полагает психолог, очень важно, чтобы школьник вспомнил о своих каникулах, "вытащил из телефона фотографии, сделал какой-то коллаж, чтобы показать своим школьным друзьям и поделиться, опять же, положительными эмоциями, который принес отдых летом".

Также Волосовец советует не делать домашнее задание в последнюю неделю перед 1 сентября, так как это может перезагрузить ребенка и навредить учебному процессу.

Урок. архивное фото
© Depositphotos / jbryson
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"Многие родители спрашивают, что делать с домашним заданием летом — лучше, конечно, не делать его в последнюю неделю перед 1 сентября, а лучше каждый день, по чуть-чуть, по 20-30 минут, ребенок бы что-то читал, выполнял какие-то задания. Но если этого ребенок не делал все лето – не нагружайте его сейчас, не пытайтесь прочесть все четыре тома "Войны и мира" за одну ночь. Это не принесет никакой пользы ни ребенку, ни учебному процессу. Если уж не сделали — ну, не сделали", — подчеркнула специалист.

По ее мнению, в первую пару недель не надо нагружать ребенка репетиторами и дополнительными заданиями, иначе "его нервная система может дать сбой, вплоть до психосоматической реакции".

ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА

Как отметила психолог, каждые родители должны найти правильные слова для школьника любого возраста.

"Если третьекласснику мы говорим, что школа – это то место, где тебя ждут твои друзья, где у тебя будет насыщенная жизнь, мы стимулируем таким образом, то старшеклассника мы стимулируем совершенно другими вещами: впереди сложная серьезная жизнь в вузе, пора выбирать профессию, специальность, пора выбирать вуз, то есть настраивать ребенка на серьезное обучение, что будет очень много заданий. Здесь просто каждый родитель должен подобрать вот такие вот правильные слова", — заключила Волосовец.

По ее словам, это относится ко всем, кроме первоклассников: подросткам нужен положительный настрой, у первоклассников же другая история – у них будет идти адаптация к школе.

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