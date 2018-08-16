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Образование

"Магистры русского языка" пройдут практику в центрах науки РФ

(обновлено: 18:25 16.08.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во ВладивостокеУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Победители объявленного Россотрудничеством Международного конкурса "Магистры русского языка", лучшие преподаватели русского языка как иностранного из 34 университетов, пройдут практику в 35 российских центрах науки и культуры (РЦНК) за рубежом.

"Мы надеемся, что не менее ста победителей конкурса после прохождения обучения в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина поедут работать в наши российские центры науки и культуры за рубежом", – сообщила руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова. 

Зачем нужно учить русский язык
© РИА Новости, Инфографика
Зачем нужно учить русский язык
Она уточнила, что из более 400 заявок от претендентов на участие в конкурсе отобрано 153. "Интерес очень большой, университеты нас поддерживают. Для ребят это в том числе еще и образовательный туризм. Лучшие из них по результатам обучения поедут по первым десяти странам в ближайшее время", – сказала она.   

По ее словам, на втором этапе конкурса число стран, где будет организована практика магистрантов, утроится. "Если первый этап пройдет хорошо, запустим следующий, и будем приглашать магистров уже в тридцать пять еще более интересных стран", – отметил чиновница.  

Двухмесячная стажировка магистрантов из 34 университетов, окончивших первый курс направлений "Филология", "Педагогическое образование", которые хотят связать свою жизнь с продвижением русского языка, будет проходить в чужой языковой среде. Это, по мнению главы Россотрудничества, будет сопряжено с "серьезной нагрузкой" для них. 

Обычно российские университеты предлагают магистрантам пройти такого рода стажировку в своих собственных аудиториях, обучая иностранных студентов. Конкурс "Магистры русского языка" предполагает принципиально иной подход к обучению будущих специалистов.   

Русский язык: новые возможности изучения
© РИА Новости, Инфографика
Русский язык: новые возможности изучения
"Это новое слово в продвижении русского языка, новая технология популяризации нашей культуры. Каждый "посол русского языка" за пределами нашей страны привлекает особое внимание, на него ориентируется местная молодежь и впоследствии с очень большой вероятностью выбирает для продолжения образования российский университет", – добавила глава Россотрудничества.    

Условия конкурса предполагают скрупулезную оценку компетентности кандидатов на прохождение практики в качестве преподавателя-стажера в зарубежных центрах Россотрудничества. 

Предоставить студентам возможность поработать в других странах стремятся многие вузы. К примеру, магистранты Института русского языка имени Пушкина проходят подобную практику на базе зарубежных университетов. 

Вместе с тем во многих случаях программа подготовки таких специалистов еще не обкатана, не во всех вузах налажены международные связи. "Очень хорошо, что здесь интересы Россотрудничества и общие задачи подготовки кадров для преподавания русского языка как иностранного пересеклись", – полагает ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. 

По ее словам, это первая системная программа государственного уровня в области поддержки преподавания русского языка как иностранного. 

Проект позволяет участникам совместить знакомство с новыми странами с преподаванием и собственным образованием. Ректор напомнила, что корни такого "образовательного туризма" идут от княгини Екатерины Дашковой, возглавлявшей две научные академии, которая почти триста лет назад говорила об "умном путешествии", "путешествии с умом". 

"Только в путешествии максимально эффективно формируются новые знания", – сказала она, добавив, что в ходе пребывания за рубежом магистранты "будут работать и с вузовским сообществом, и со школами".  

Международный конкурс "Магистры русского языка" стартовал в мае 2018 года. По его итогам отобраны лучшие кандидаты из числа магистрантов российских вузов, обучающихся по программам в области преподавания русского языка как иностранного. 

В пилотном режиме проект будет реализован в Аргентине, Армении, Азербайджане, Болгарии, Вьетнаме, Индии, Кубе, Монголии, Непале, Финляндии. Уже сейчас поступило более 100 заявок от граждан России, Белоруссии, Вьетнама, Греции Грузии, Египта, Ирана, Киргизии, Китая, Туниса, Украины, Франции и других стран, обучающихся в российских вузах по направлениям "Филология", "Педагогическое образование". 

В жюри конкурса входят авторитетные специалисты в области методики преподавания русского языка как иностранного. На втором этапе конкурсантам предстоит доказать высокий уровень овладения русским языком, методикой и спецификой его преподавания как иностранного в ходе онлайн тестирования.  

Задания студенты получат через систему личных кабинетов. Кроме того, каждый кандидат пришлет видеофрагмент своего авторского занятия по обучению иностранных граждан русскому языку. А жюри оценит соответствие теоретических знаний конкурсанта практическим. 

Лучшие из лучших конкурсантов, отвечающие жестким условиям состязания, получат право включиться в работу зарубежных центров Россотрудничества в качестве помощников или ассистентов преподавателей, став их "дополнительными руками". 

В оргкомитете Международного конкурса "Магистры русского языка" уточнили, что "по просьбе потенциальных участников и в связи с особым статусом темы значимости русского языка сроки проведения конкурса продлены на неделю". 


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