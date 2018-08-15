Мультимедийный круглый стол на тему "Рабочие тетради: функциональность и целесообразность".

Участники:

— и.о. академика-секретаря Отделения общего среднего образования РАО Виктор ДРОНОВ;

— вице-президент по издательской деятельности группы компаний "Просвещение" Виктория КОПЫЛОВА;

— директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;

— заместитель заведующего кафедрой иностранных языков НИУ ВШЭ Мария ЛЫТАЕВА;

— доцент Департамента методики обучения Института педагогики и психологии образования МГПУ Анна КАЛИНЧЕНКО;

— директор школы "Покровский квартал" Илья НОВОКРЕЩЕНОВ;

— директор школы № 1520 имени Капцовых Вита КИРИЧЕНКО;

— академический руководитель программ "Педагогическое образование" и "Учитель для России" Института образования НИУ ВШЭ Олег ФЕДОРОВ;

— член Управляющего совета школы №2129 Елена МОСЯЖ.

В рамках мероприятия были представлены результаты исследования ВЦИОМ, посвященного вопросу целесообразности и эффективности использования индивидуальных рабочих тетрадей в образовательном процессе. Эксперты обсудили итоги опроса, а также рассказали об условиях обеспечения рабочими тетрадями.