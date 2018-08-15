Что думают мамы российских школьников о рабочих тетрадях

Сегодня родители — полноправные участники образовательного процесса в школе, и их интересуют вопросы использования учебных материалов. Накануне учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представляют данные исследования, посвященного рабочим тетрадям школьников.