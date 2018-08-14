Руководитель Шанхайского рейтинга: вузы России существенно улучшили позиции

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент и генеральный директор Независимой организации ShanghaiRanking Consultancy Йенг Чанг, комментируя РИА Новости результаты опубликованного во вторник рейтинга Academic Ranking of World Universities 2018 (ARWU), отметил значительное улучшении позиций российских вузов.

"Российские университеты существенно улучшили свои позиции в Академическом рейтинге университетов мира за 2018 год", – прокомментировал он результаты исследования.

По его словам, "Московский физико-технический институт впервые попал в топ-500, в результате чего число российских университетов среди пятисот ведущих вузов мира достигло четырех".

В топ-500, таким образом, вошли поднявшийся до 86 строки МГУ, а также Санкт-Петербургский, Новосибирский государственные университеты и впервые Московский физико-технический институт.

Кроме того, в список кандидатов на включение в топ-500 по версии ARWU попало 8 российских университетов.

Впервые опубликованный в 2003 году, Шанхайский предметный рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) представляет 500 лучших университетов мира, отобранных на основе объективных показателей и сторонних данных. Это исследование считается наиболее точным предвестником мировых рейтингов.

Уже в 16-й раз, по его результатам, рейтинг возглавляет Гарвардский университет. Стэнфордский университет и Кембриджский университет сохранили второе и третье места, соответственно.

Для составления ARWU используются шесть объективных показателей, среди которых число выпускников и сотрудников, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию, число исследователей, имеющих высокий индекс цитирования, число статей, проиндексированных в Индексе научного цитирования и др. Каждый год оценку проходят около 1,5 тысячи университетов, лучшие 500 из которых попадают в рейтинг.



