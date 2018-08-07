Рособрнадзор продлит работу "горячей линии" по приему в вузы инвалидов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) до 1 сентября продлила работу "горячей линии" по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.

Рособрнадзор открыл "горячую линию" по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 11 июля 2018 года, планировалась, что она будет работать до 10 августа.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила работу "горячей линии" по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по телефону "горячей линии" абитуриенты и их родители могут обращаться к специалистам Рособрнадзора по вопросам, связанным с поступлением лиц с ограниченными возможностями здоровья на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В пресс-службе добавили, что ответы на наиболее популярные вопросы, связанные с приемной кампанией в вузы, абитуриенты также могут найти на сайте Рособрнадзора.