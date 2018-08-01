В Москве пройдет конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunch

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пятая Международная конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunch-2018, организованная Национальным исследовательским техническим университетом "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") и Университетом НТИ "20.35", пройдет 1–2 октября в Центре международной торговли в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИТУ "МИСиС".

Конференция пройдет под девизом "Данные, которые трансформируют" и будет посвящена работе с большими данными в образовании. Участники мероприятия обсудят широкий круг тем, от методов сбора и анализа учебной статистики до применения технологий блокчейн и искусственного интеллекта в учебном процессе. В форуме примут участие 5 тыс. специалистов в сфере образования, еще около 30 тыс. слушателей будут следить за выступлениями через интернет.

Перед аудиторией выступят около 300 российских и зарубежных экспертов в области онлайн-обучения, учебной аналитики, школьной и дошкольной педагогики, корпоративного образования и HR, образовательных IT-решений. Среди них основатель компании Bersin by Deloitte, директор по корпоративному обучению компании Deloitte Джош Берсин; вице-президент по образованию корпорации Microsoft Энтони Сальсито; ведущий международный эксперт по геймификации в образовании, президент компании Octalysis Group Ю-Кай Чоу; декан по образовательным инициативам и генеральный директор института онлайн-образования EdPlus Университета Аризоны Филипп Реджир; руководитель Института передового обучения Гарвардского университета Розен Игал.

Для улучшения качества образования необходим широкий и современный инструментарий оценки методов и результатов обучения, отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. "Существующие сегодня технологии позволяют автоматизировать сбор больших данных и их анализ. Активная работа по созданию таких инструментов ведется как за рубежом, так и в нашей стране. Результаты исследований в этой области, самые передовые методики и успешные практики будут представлены на конференции", – сообщила она.

Гостей #EdCrunch-2018 ждут специализированные треки по 15 направлениям в образовании, в том числе "Дети и технологии", "Цифровая школа", "Цифровой университет", "Новые технологии в корпоративном обучении", "EdTech стартапы: продажи и маркетинг", а также выставка технологий и технологичных решений в образовании EdTech Alley. Перед началом конференции пройдут соревнования команд-разработчиков прототипов программного продукта в сфере образования EdHack и международный конкурс массовых открытых онлайн-курсов EdCrunch Award.

В рамках конференции НИТУ "МИСиС" в партнерстве с ведущими университетами запустит Исследовательский центр EdCrunch Analytics Lab. Специалисты Центра будут изучать влияние цифровых технологий на обучение, сбор и анализ цифрового следа, больших данных в развитии человека и разработке различных информационных систем по управлению траекториями профессионального и личностного развития.