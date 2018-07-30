Международная школа ТюмГУ объединила ведущих мировых мыслителей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Международная исследовательская летняя школа "Иллюминации", в которой приняли участие более полусотни исследователей из ведущих университетов России, Великобритании, США, Австрии, Польши и др., прошла на базе Тюменского государственного университета, сообщила пресс-служба вуза.

Представители разных областей (философия, социология, антропология, политология, математика) впервые обратились к совместному анализу актуальных проблем современности: новая рациональность, трансформации труда и капитализма, взаимоотношения философии и IT, возможности политического действия.

"Это достаточно новое для России мероприятие в таком формате. Тем не менее, оно смогло показать свою эффективность. Университет сделает все возможное, чтобы нечто столь же содержательное и одновременно яркое возникало на наших площадках в будущем", — рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

В работе школы приняли активное участие исследователи: Эндрю Кальп и Адам Берг (Калифорнийский институт искусств), Дилан Тригг (Венский университет), Рэй Брассье (Американский университет Бейрута), Иван Болдырев (Университет Неймегена), Виктор Вахштайн (МВШСЭН) и многие другие.

Организаторы считают, что школа станет важным этапом консолидации исследовательских тематик и коллективов групп, в том числе – междисциплинарных. "Стратегический потенциал проекта – в укреплении исследовательских связей между ведущими социально-гуманитарными научными школами мира, создании совместных научных лабораторий, выработки новой образовательной междисциплинарной парадигмы", — отметил директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Игорь Чубаров.