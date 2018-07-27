Рособрнадзор: серьезных изменений в контроле научных организаций не будет

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Рособрнадзор в ответ на критику со стороны ученых Российской академии наук заявил, что никаких серьезных изменений в системе контроля научных организаций не произойдет, фактически полномочия ведомства остаются прежними.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что ученые РАН из клуба "1 июля" раскритиковали решение правительства дать Рособрнадзору полномочия проверять академические институты, члены влиятельного сообщества заявили, что экспертов службы "и близко нельзя подпускать к науке и образованию".

"По нашему мнению, никаких оснований для волнения и беспокойства со стороны академического и научного сообщества нет и быть не может", — полагает Рособрнадзор.

"У руководителей Рособрнадзора и РАН выстроено конструктивное взаимодействие, есть понимание о дальнейшем сотрудничестве. Также напомним, Рособрнадзор уже заявлял, что действия ведомства в этой сфере будут координироваться с РАН. Что касается непосредственно нормы контроля за научными организациями, то она прописана в постановлении правительства №312 от 2009 года, и никаких существенных изменений не планируется", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Рособрнадзор отмечает, что фактически его полномочия в новом положении остались прежними, первое положение было утверждено в 2004 году, за это время принято много новых документов, появились новые информационные системы.

"Полномочия уточнены и приведены в соответствие с обновленной нормативно-правовой базой",- заключили в ведомстве.