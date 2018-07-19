В ГД предложили продлить срок признания образовательных организаций Крыма

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от республики Крым и Севастополя внесли в Госдуму законопроект, предлагающий продлить срок для признания образовательных организаций региона до 1 сентября 2019 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается продлить срок признания образовательных организаций Крыма и Севастополя имеющими образовательную лицензию и государственную аккредитацию, до 1 сентября 2019 года. Согласно действующему законодательству, установлены сроки до 1 сентября 2018 года.

Как пояснили авторы законопроекта, в указанный срок предполагается завершить работу, направленную на модернизацию материально-технической базы указанных организаций и их доведение до федеральных норм и стандартов при условии достаточных объемов бюджетного финансирования.

По данным на 19 июня 2018 года, представленным разработчиками проекта, в настоящее время из 422 дошкольных образовательных организаций Крыма лицензию имеют 370 (87,7%); из 533 школ имеют лицензию 516 (93,3%), свидетельство о госаккредитации — 501 (90,6%); из 133 учреждений допобразования имеют лицензию 116 (87,2%).

Как сообщают авторы, в период с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года дошкольными, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования получено 139 лицензий на осуществление образовательной деятельности. В отношении 49 дошкольных, 33 общеобразовательных организаций и 14 организаций дополнительного образования провести процедуру лицензирования до 1 сентября 2018 года не представляется возможным.

"Основной причиной, по которой указанные организации не могут получить лицензию и пройти процедуру государственной аккредитации, является несоответствие материально-технической базы санитарным правилам и нормам, в связи с чем органами Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю образовательным организациям выданы отрицательные заключения", — говорится в пояснительной записке.

Как сообщают разработчики законопроекта, на устранение выявленных органами Роспотребнадзора замечаний необходимы финансовые средства в объеме около одного миллиарда рублей, которые отсутствуют в бюджете республики на 2018 год. При этом, неполучение лицензии в установленные сроки повлечет за собой приостановление деятельности школ, детских садов и организаций дополнительного образования. Выпускники школ, не получивших лицензию и свидетельство о государственной аккредитации, не смогут получить документы об образовании. В связи с этим, парламентарии предлагают продлить предоставляемые сроки.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".