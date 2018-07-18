Голикова: нужно выявить критерии отбора экспертов для госаккредитации вузов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, призвала определить критерии отбора экспертов для проведения государственной аккредитации вузов.

"Речь идет о том, чтобы продумать критерии отбора экспертов, которые могут участвовать в государственной аккредитации, это помимо того, чтобы саму государственную аккредитацию следует усовершенствовать. Я еще раз повторяю, что мы к этому готовы, тем более срок установлен очень короткий — 1 октября 2018 года, это первый срок", — сказал Голикова на заседании президиума Российского союза ректоров.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что поддерживают желание вузовского сообщества по совершенствованию модели государственной аккредитации, однако любой подход должен обеспечить равенство всех вузов перед российским законодательством. В пресс-службе добавили, что Рособрнадзор не имеет "ведомственных" экспертов, привлекаемых к процедуре государственной аккредитации, из числа служащих Рособрнадзора или подведомственных ему организаций, пул экспертов сформирован из представителей образовательных и научных организаций.