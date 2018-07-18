Первое обсуждение нацпроекта "Образование" с Медведевым пройдет 13 августа

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первое обсуждение национального проекта "Образование" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым состоится 13 августа, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета ректоров РФ.

"Первое обсуждение (национального проекта "Образование") с председателем правительства мы будем проводить в середине августа — это будет 13 число", — заявила Голикова.

Она также предложила ректорам использовать это время для того, чтобы проработать основные моменты проекта "Образование".