Родители могут задать свои вопросы министру просвещения РФ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сбор вопросов министру просвещения РФ Ольге Васильевой стартовал во вторник, 17 июля, сообщается в пресс-релизе ведомства. Наиболее острые из поступивших вопросов министр обсудит с родителями школьников в рамках Общероссийского родительского собрания, которое состоится 29 августа.
Любой желающий может направить свой вопрос через форму на сайте, и через аккаунты министерства просвещения России в социальных сетях.
Как сообщается, в 2017 году в адрес министра поступило более 3 тыс. вопросов, большинство из которых касались нововведений в школьную программу, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, качества учебников.