Командный проект объединил участников международной летней школы МИФИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) продолжает работу третья Международная летняя школа "Инженерное компьютерное моделирование в области ядерных технологий".

К знаниям через командный проект

Проходящая под руководством заместителя директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Георгия Тихомирова, летняя школа по инженерному компьютерному моделированию собрала российских и зарубежных молодых специалистов, аспирантов и магистрантов в области компьютерного моделирования различных физических процессов. А также конструкторов, работающих с инженерными и прецизионными расчетными кодами.

"Школа предполагает лекционные и практические занятия. Участники обучаются методу конечных элементов и основам гидродинамики с использованием программ FlowVision, CAE Fidesys и STAR-CCM+", – отметил Георгий Тихомиров. По его словам, возможность применить полученные знания и навыки работы в перечисленных программных продуктах студенты получают, работая над групповыми проектами.

Особенное внимание уделено в этом году командному взаимодействию. Участников поделили на четыре группы. Они получили задание по мультифизичному моделированию нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик топливного элемента ядерного реактора, омываемого теплоносителем. Работа над проектом позволяет познакомиться с миром современного моделирования, где расчеты отдельных элементов заменяются комплексным расчетом всей системы. Кроме того, опыт сотрудничества в международной англоязычной группе помогает молодым исследователям получить новые социальные связи на будущее.

Студентка из Стамбула: "Еду в Москву как на практику"

В школе принимают участие иностранные слушатели. Студентка магистратуры Стамбульского технического университета Озкан Фадиме Озге рассказала, что подала заявку на участие в летней школе по совету своего научного руководителя. "Вопрос был только в размещении, ведь снимать жилье на период проведения занятий – дорого для студента", – поделилась девушка.

Научный руководитель прислал детали поездки, и оказалось, что со стороны НИЯУ МИФИ будет предоставлено место в общежитии. "Едва узнав об этом, сразу же подала заявление и оформила заявку. Еще двое молодых людей из моего университета тоже принимают участие в школе", – сообщила Озкан, добавив, что учится в магистратуре по специальности "ядерная инженерия".

В Турции по ее специальности большая конкуренция среди абитуриентов. "На родине было маловато практики. Важно, что здесь внимание уделяется сложным темам в сфере атомной энергетики. Поэтому для меня и моих коллег из Стамбула это отличная возможность освоить больше полезных умений, новых компетенций", – говорит она.

Раньше Озкан никогда не принимала участие в подобных школах. Кроме того, для нее это отличная возможность посмотреть город, в котором никогда не была, поучиться в одном из лучших университетов в атомной области.

Достопримечательности столицы ее слабость. "Пока мы были только на Красной площади", – заметила Озкан, уточнив, что гостям оказали теплый прием. "Для нас провели экскурсию по университету и сводили в парк "Коломенское", – рассказала студентка.

За неделю педагоги совершили невозможное

Инженер из подмосковного Подольска, главный специалист отдела внереакторных и реакторных испытаний и исследований ФГУП НИИ НПО "Луч" Екатерина Солнцева говорит, что впервые узнала о школе в 2016 году. "Правда, в тот год пройти отбор для участия не удалось", – сожалеет Екатерина.

Ее работа заключается в планировании, организации и проведении испытаний ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов ядерного реактора), а также перспективных топливных и конструкционных материалов для реакторных установок нового поколения. "При организации реакторных испытаний необходимо обосновать безопасность и режимы экспериментальных устройств, в составе которых проходят испытания исследуемые материалы и модельные ТВЭЛы", – объясняет она.

По словам Екатерины, обоснование и сопровождение реакторного эксперимента обычно включает в себя радиационный, нейтронно-физический, теплофизический и прочностной расчеты. Согласно их результатам выполняется корректировка режимов, представляется обоснование безопасности использования экспериментальных устройств.

Отсюда специалист, имеющий дело с реакторными и послереакторными исследованиями, должен хорошо разбираться в физических и тепловых процессах реактора. "Он должен уметь самостоятельно посчитать и оценить ожидаемые параметры работы экспериментальных устройств", – конкретизирует она.

За минувшую неделю организаторы школы и приглашенные преподаватели проделали, по ее мнению, колоссальный объем работы. "Они провели десятидневный курс нейтронно-физического моделирования с использованием программы MCU (НИЦ "Курчатовский институт") и моделирования тепло-гидравлических процессов с использованием программы CFD FlowVision", – перечислила специалист. Она добавила, что педагоги совершили "практически невозможное", выразив убеждение, что полученные знания стопроцентно пригодятся ей в работе.

Кроме официальной части, насыщенной деловой повестки, организаторы уделяют внимание досуговой программе вне рабочего пространства школы. "Они стараются, чтобы иностранные участники чувствовали себя комфортно и смогли насладиться своим пребыванием в Москве", – поделилась исследователь.