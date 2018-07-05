Киясов: нужно создавать такие условия, чтобы таланты оставались в России

Как будет выглядеть образование в будущем? Каких российских специалистов ценят за границей? Что будет с Google через пять лет? Артековцы медиаотряда лагеря "Полевой" взяли интервью у основателя и программного директора конференции EdCrunch, директора по развитию НИТУ "МИСиС", вице-президента по образованию "Рыбаков Фонда" Нурлана Киясова.

– Какой вы видите школу и образование в будущем?

– Благодаря развитию цифровых технологий, различных онлайн-платформ и медиаресурсов школа должна открыться, должна быть "распакованной". А также помогать учителям интегрировать различные интернет-ресурсы, такие как скайп, другие школы через сетевое взаимодействие, Instagram, все социальные сети.

Что касается образования в целом, то это же сочетание сразу нескольких факторов, где не только школа должна играть роль, но и среда, и семья. В этом смысле, если вы хотите быть успешными, богатыми и счастливыми, вы должны сами осознанно проектировать свой учебный маршрут. Учиться всегда и везде, потому что если не работаете над собой в плане учебы, то вам придется выживать.

– Считаете ли вы российских специалистов конкурентоспособными? В чем преуспевает Россия, а что удается пока плохо?

– Россия входит, на мой взгляд, в одну из таких авторитетных стран, где очень сильная математическая школа, IT школа. В этом плане у наших специалистов во всем мире есть авторитет. В Америке центром IT является штат Калифорния, где и работают все ведущие компании: Facebook, Twitter, Google. Там работает много наших соотечественников, российских ребят. Россия может делать конкурентоспособные продукты. Она уже их выпускает! Например, "Лаборатория Касперского" или "Яндекс", наши хакеры "russian hakers" являются самыми сильными в мире.

Единственное, в стране должны создаваться такие условия, чтобы таланты оставались здесь, а не "утекали". А иначе, как только появляется возможность, все стремятся уехать за границу, а это неправильно. Законодательные, финансовые, кадровые, жилищные условия – это все важно. Сейчас никому не запретишь переезжать. Во всем мире идет колоссальная борьба за головы, за таланты. И надо охотиться, надо всеми силами, ресурсами делать так, чтобы они оставались здесь, а не уезжали.

– Чего не хватает в современном технологическом мире и каким Вы видите технологическое будущее?

– В будущем нас ждет персонализированный подход во всем, благодаря искусственному интеллекту. Очень важно, чтобы компьютеры, интерфейсы, гаджеты снимали различную информацию о каждом человеке: его настроение, связи в соцсетях, знания, компетенцию – полностью оценивали, и в зависимости от этого делали персональное предложение, рекомендовали сервисы в зависимости от того, что человек хочет.

Основатель Google Сергей Брин сказал, что компания добьется своей цели и миссии, если поисковик или компьютер будет заранее угадывать и предсказывать, то что человек хочет ввести в поиск. Понимаете? Компьютер и поисковая система заранее знают, что ты хочешь спросить, и тебе выводят это в поисковой строке, до ввода на клавиатуре. В зависимости от интересов этого человека поисковик будет заранее все предсказывать.

Смотрите, какие технологии сейчас появляются: в домах стали "умные" стены, по вашей мимике лица они считывают ваши эмоции и выполняют ваши желания. Допустим, курьер будет приносить вам мороженое, которое "закажут" эти камеры, снимая все данные с лица. В эту сторону все идет. Ну, конечно, тут есть свои опасности. Что будет с людьми, когда будут везде дроны?