В международной летней школе МИФИ примут участие представители 11 стран

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международная летняя школа по инженерному компьютерному моделированию в ядерных технологиях, в которой примут участие студенты и молодые специалисты из 11 стран, пройдет 2–13 июля 2018 года в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

Летняя школа по инженерному компьютерному моделированию в ядерных технологиях – это сертифицированный курс, ориентированный на численное моделирование нескольких одновременно происходящих физических явлений. Слушатели изучают современные инженерные коды, после чего на практике применяют эти программы для эффективного решения различных инженерных задач.

"Школа проводится в третий раз, и каждый год количество заявок увеличивается. Интернационализация и научная составляющая остаются нашими приоритетами", – сообщил заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

По его словам, ее участники смогут улучшить свои знания и умения в инженерном моделировании, поработать над групповым проектом с коллегами из других стран. Это аспиранты, магистранты и докторанты из ядерной отрасли, а также молодые специалисты в области компьютерного моделирования физических процессов.

В этом году школа объединит 20 представителей 11 стран: Норвегии, Испании, Алжира, Турции, Египта, Нигерии, Казахстана, Греции, Польши, Бангладеш, а также России. Среди лекторов – ученые Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля, Курчатовского института, Университета прикладных наук Западной Норвегии, инжиниринговой компании ТЕСИС.

Первая международная летняя школа НИЯУ МИФИ по инженерному компьютерному моделированию (First International Summer School on Engineering Computer Modelling) состоялась летом 2016 года. В ней приняли участие 13 студентов из семи стран мира. В течение двух недель студенты прослушали профильные лекции и выполнили практические задания по математическому моделированию физических процессов с использованием российских компьютерных кодов.