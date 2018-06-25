Архитектуру школы будущего представят на площадке "Build School 2018"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В рамках Второй международной выставки "Build School 2018", которая пройдет в Москве ЦВК "Экспоцентр" 25-27 сентября 2018 года, будут представлены реализованные и проектируемые детские сады и школы из большинства регионов РФ.

Экспозиция, организованная Союзом архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов, призвана поддержать реализацию федеральной программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях". Она вместит широкую экспозицию проектных бюро и институтов, производителей и поставщиков строительных материалов, мебели и оборудования для детских садов и школ. В повестке мероприятия смотр-конкурс проектов и построек "Build School Project" и деловая программа.

Опыт проектирования и реконструкции дошкольных и школьных зданий представят Финляндия, Китай, регионы России. "На мой взгляд, архитектура будущего – это пространство, где уже сегодня формируется сознание и образ поколения NEXT. Это школы, образовательные центры, стадионы, парки развлечений. Их архитектура и определит во многом, какими вырастут сегодняшние дети, и какие города будут строить они", – отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

На площадке выставки развернется двухдневная дискуссия с участием представителей Минстроя и Главгосэкспертизы России, Минобрнауки РФ, директоров школ и специалистов ведущих архитектурных бюро. В ее рамках будут затронуты, в частности, вопросы о том, каких изменений в нормах ждут проектировщики, как застройщики работают с департаментами, какие пространства нужны ученикам и педагогам в XXI веке. Проводимый в рамках выставки смотр-конкурс "Build School Project" продемонстрирует реализованные и проектируемые детские сады и школы из большинства регионов.

В сентябре 2017 года Союз архитекторов России провел первую международную выставку "Build School 2017". В обсуждении проблем и перспектив строительства приняли участие представители 12 регионов РФ. Организованный в рамках мероприятия смотр-конкурс "Build School Project" представил 60 проектов из Москвы, Иркутска, Казани и др. Участвовали зарубежные архитектурные бюро Голландии, Великобритании, Испании, Латвии.

Выставка "Build School 2018" проводится при поддержке Минстроя России, Минобрнауки России, Аналитического центра при правительстве РФ, Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, Москомархитектуры, "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и др.