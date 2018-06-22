Аспирантка из РФ защитила научную диссертацию по модели двойных дипломов

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Десятая защита по присвоению ученой степени PhD SibFU в области физики и астрономии состоялась в Королевском технологическом институте (Швеция). Как сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ), обладательницей степени стала аспирантка Института инженерной физики и радиоэлектроники Нина Игнатова, защитившая диссертацию "Многомодовое резонансное неупругое рассеяние рентгеновских лучей свободных молекул".
Как сообщил руководитель департамента теоретической химии и биологии Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция) Патрик Норман, это первая совместная программа в аспирантуре по модели двойных дипломов. По его словам, образовательная и научно-исследовательские компоненты проводились на базе двух университетов.
Эксперты отметили обширную базу исследования, проработку гипотез и значимость исследования аспирантки СФУ для научного сообщества. "Аспирантка представила новый подход к исследованиям в области рентгеновской спектроскопии, которые были успешно апробированы на конференциях и опубликованы в ведущих международных научных журналах", — подчеркнул заместитель председателя диссертационного совета, профессор Пьеро Деклева (Университет Триеста, Италия).
По словам руководителя Департамента подготовки кадров высшей квалификации СФУ Ольги Григорьевой, степень PhD SibFU эквивалентна российской степени "кандидат наук", но требования, которые предъявляются к процедуре защиты, более жесткие. Так, защита проходит на английском языке, транслируется онлайн, соискатель предоставляет публикации в англоязычных журналах с высоким импакт-фактором.
"СФУ стал третьим вузом после РУДН и СпбГУ в России, который начал присваивать собственную степень PhD: с 2015 года 10 представителям СФУ присудили степень, подтвержденную международным научным сообществом", – подчеркнула она, добавив, что опыт Сибирского федерального университета в этом направлении берут за основу другие крупные российские вузы.