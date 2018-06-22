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Образование

Аспирантка из РФ защитила научную диссертацию по модели двойных дипломов

11:5222.06.2018
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© Фото : пресс-служба СФУДесятая защита по присвоению учёной степени PhD SibFU в области физики и астрономии в Королевском технологическом институте (Швеция)Десятая защита по присвоению учёной степени PhD SibFU в области физики и астрономии в Королевском технологическом институте (Швеция)
© Фото : пресс-служба СФУ

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Десятая защита по присвоению ученой степени PhD SibFU в области физики и астрономии состоялась в Королевском технологическом институте (Швеция). Как сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ), обладательницей степени стала аспирантка Института инженерной физики и радиоэлектроники Нина Игнатова, защитившая диссертацию "Многомодовое резонансное неупругое рассеяние рентгеновских лучей свободных молекул".

Сибирский Федеральный Университет
CC BY-SA 4.0 / MaxBioHazard /
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Защита впервые проходила на территории другого государства и имела международный статус: помимо PhD SibFU Нине Игнатовой была присуждена степень PhD KTH. Для защиты российской аспирантки был создан совместный диссертационный совет Королевского технологического института и Сибирского Федерального Университета. Соискатель PhD отчитывался сразу перед двумя вузами.

Как сообщил руководитель департамента теоретической химии и биологии Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция) Патрик Норман, это первая совместная программа в аспирантуре по модели двойных дипломов. По его словам, образовательная и научно-исследовательские компоненты проводились на базе двух университетов.

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© Фото : Сибирский федеральный университет
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Председателем диссовета PhD SibFU выступил научный руководитель Сибирского федерального университета, академик РАН Евгений Ваганов. В работе диссертационного совета принимали участие ведущие специалисты в области рентгеновской спектроскопии и квантовой химии, в том числе профессор Стокгольмского университета (Швеция) Матс Ларсон, который является членом Комитета по присуждению Нобелевских премий.

Эксперты отметили обширную базу исследования, проработку гипотез и значимость исследования аспирантки СФУ для научного сообщества. "Аспирантка представила новый подход к исследованиям в области рентгеновской спектроскопии, которые были успешно апробированы на конференциях и опубликованы в ведущих международных научных журналах", — подчеркнул заместитель председателя диссертационного совета, профессор Пьеро Деклева (Университет Триеста, Италия).

По словам руководителя Департамента подготовки кадров высшей квалификации СФУ Ольги Григорьевой, степень PhD SibFU эквивалентна российской степени "кандидат наук", но требования, которые предъявляются к процедуре защиты, более жесткие. Так, защита проходит на английском языке, транслируется онлайн, соискатель предоставляет публикации в англоязычных журналах с высоким импакт-фактором.

"СФУ стал третьим вузом после РУДН и СпбГУ в России, который начал присваивать собственную степень PhD: с 2015 года 10 представителям СФУ присудили степень, подтвержденную международным научным сообществом", – подчеркнула она, добавив, что опыт Сибирского федерального университета в этом направлении берут за основу другие крупные российские вузы.

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