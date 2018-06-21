В СФУ разработан проект профстандарта для переводчиков

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В рамках внедрения в России Национальной системы квалификаций специалисты Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (СФУ) разработали проект профессионального стандарта "Специалист в области перевода и локализации".

"Самая актуальная проблема для переводчика – неосведомленность работодателей о специфике его работы, существующих способах и видах перевода", – сообщила руководитель группы разработчиков Елена Чистова.

По ее мнению, ситуация в России на сегодняшний день такова, что работодатели воспринимают каждого человека, владеющего иностранным языком на высоком уровне, потенциальным переводчиком. "А каждого переводчика – способным осуществлять как письменный, так и устный перевод", – подчеркнула Чистова, указав на "абсолютное несовпадение навыков и умений двух полярных трудовых действий".

По словам директора Института филологии и языковой коммуникации СФУ профессора Людмилы Куликовой, которые приводит пресс-служба вуза, "внедрение профессионального стандарта переводчика поможет восполнить все лакуны во взаимодействии практикующих переводчиков и работодателей". Она также отметила, что "синхронизация профстандарта с образовательными программами позволит институту готовить более квалифицированных и заточенных на практику переводчиков, которым гарантировано трудоустройство".

Документ создавался усилиями научного сообщества, практикующих переводчиков и работодателей. Участники рабочей группы провели мониторинг востребованности профессии с учетом региональной специфики, опросили работодателей, практикующих переводчиков, фрилансеров. Выложенный на сайте СФУ для онлайн-обсуждения проект профстандарта содержит подробное описание умений и знаний, необходимых для выполнения таких трудовых функций как синхронный перевод, письменный перевод с использованием специализированных инструментальных средств, художественный перевод.

Разработчиками документа, помимо Института филологии и языковой коммуникации СФУ, официально зарегистрированы Союз переводчиков России, Национальная лига переводчиков, Московский государственный лингвистический университет и др.