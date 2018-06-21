Лучшие студенты СФУ получили дипломы за "мягкие навыки"

МОСКВА, 21 июн ‒ РИА Новости. Лучших студентов Сибирского федерального университета (СФУ) наградили дипломами за успешное завершение обучения по образовательной программе SibFU Honors College. Как сообщает пресс-служба СФУ, программа для студентов с высокими образовательными результатами создана в рамках Проекта 5-100 и направлена на поддержку научно-исследовательской и образовательной деятельности и развитие так называемых мягких навыков.

Подведение итогов состоялось в формате образовательной игры "Бросок бумеранга", которая прошла в Музейном центре "Площадь Мира". Участникам были предложены для исследования арт-объекты выставки FABRIK, где художники поднимают проблемы безработицы, несвободы, теневой экономики, кризиса капитала, обращения с беженцами и пр.

Студенты СФУ должны были применить знания и умения, полученные в Honors College, и представить свое решение актуальной мировой проблемы. При этом они могли продемонстрировать способности к переговорам, публичным выступлениям, критическому мышлению, управлению социальными проектами, принятию ответственных решений.

Как рассказала руководитель SibFU Honors College Мария Тарасова, команды создали графические образы компетентностных бумерангов. "Задача состояла в том, чтобы запустить в предложенный художниками мир бумеранг, который бы улучшил мир и вернулся обратно с усовершенствованной версией этого мира", – пояснила она.