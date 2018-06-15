Комитет Госдумы рекомендует принять проект об оплате работы учителям на ГИА

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий оплачивать учителям рабочее время во время проведения не только Единого госэкзамена (ЕГЭ), но и Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Ранее с соответствующей инициативой выступила член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.

В настоящее время, согласно федеральному закону об образовании в РФ, выплаты получают учителя, участвующие в проведении ЕГЭ в рабочее время, а также освобожденные от основной работы на период проведения данного экзамена.

"Рекомендуем принять Госдуме законопроект во втором и третьем чтениях", — сказала зампред комитета Любовь Духанина.

Для участия в экзаменах (ГИА-9) выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации — основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.