Глава Рособрнадзора: ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, который сдавали в четверг 368 тысяч выпускников, прошел без сбоев и утечек, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Все прошло нормально, никаких утечек экзаменационных материалов, никаких сбоев. В Севастополе экзамен прошел, не смотря на вчерашнюю ситуацию, ситуация разрешилась", — сказал Кравцов.

Часть районов Крыма и Севастополя в среду днем осталась без электроснабжения из-за срабатывания автоматики на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, авария затронула около 2,5 миллиона человек в Крыму и на Кубани, на восстановление электроснабжения энергетикам понадобилось чуть больше часа.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.