Проект по учету данных независимой оценки качества образования внесен в ГД

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Законопроект по установлению порядка учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся в статью 92 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

"Законопроектом предлагается дополнить часть 29 статьи 92 Федерального закона нормой, регулирующей установление в Положении порядка учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что на данный момент не предусмотрен учет сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности.

Проект закона внесен в нижнюю палату парламента председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.