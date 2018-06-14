ЕГЭ по обществознанию напишут в четверг более 368 тысяч человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию напишут в четверг более 368 тысяч выпускников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"14 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию, традиционно являющемуся самым массовым экзаменом из тех, которые выпускники сдают по выбору. Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали более 368 тысяч человек, в том числе 362,5 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года. Для проведения ЕГЭ по обществознанию будет задействовано 4088 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий, 20 заданий с кратким ответом и девять – с развёрнутым, на ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). ЕГЭ по обществознанию проводится в отдельный день и не совмещен со сдачей других предметов по выбору.

Согласно релизу, ход экзамена в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

В ведомстве добавили, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, свои результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике. 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике. ЕГЭ по профильной математике 11-классники сдавали 1 июня. Выпускники сдали государственные экзамены по химии и истории 4 июня. Самый массовый экзамен по русскому языку 11-классники писали 6 июня. 9 и 13 июня выпускники сдавали устную часть ЕГЭ по иностранному языку.