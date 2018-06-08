ГД может рассмотреть законопроект об изучении национальных языков 19 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект об изучении национальных языков РФ в первом чтении на пленарном заседании 19 июня, сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на расширенном заседании рабочей группы по этому вопросу.

"При нашем согласии уже 15 июня комитет по образованию образованию и науки рассмотреть с тем, чтобы вынести на первое чтение на заседание 19 июня", — сказал Никонов.

Ранее в Госдуму группой депутатов был внесен законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщал, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке законопроекта. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сообщал РИА Новости, что законопроект будет доработан и станет более приемлемым для республик.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно Конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.