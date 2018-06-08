ГД может рассмотреть законопроект об изучении национальных языков 19 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект об изучении национальных языков РФ в первом чтении на пленарном заседании 19 июня, сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на расширенном заседании рабочей группы по этому вопросу.
"При нашем согласии уже 15 июня комитет по образованию образованию и науки рассмотреть с тем, чтобы вынести на первое чтение на заседание 19 июня", — сказал Никонов.
Русский и татарский языки в Татарстане, согласно Конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.