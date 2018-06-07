В восьми регионах России идет приемная кампания в магистратуру НИЯУ МИФИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В восьми регионах России успешно проходит первая выездная приемная кампания Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), в рамках которой выпускники бакалавриата местных вузов могут лично подать документы в магистратуру университета, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

В крупных научных центрах (Калининград, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Саратов, Томск) сотрудники НИЯУ МИФИ знакомят студентов региональных вузов с уникальными образовательными программами университета и проводят студенческие олимпиады по физическим наукам и информационным технологиям. Основной элемент программы выездных мероприятий — предварительный прием документов у поступающих на магистерские программы НИЯУ МИФИ.

С каждым годом университет становится более популярным и узнаваемым, в магистратуру приезжают поступать выпускники технических вузов Санкт-Петербурга, Томска и других городов, отметил начальник отдела олимпиад, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии НИЯУ МИФИ Максим Делов.

"В этом году у магистратуры МИФИ большое количество бюджетных мест, и мы ждем наплыва выпускников бакалавриата других вузов. Но многим жителям удаленных регионов, которые хотят попытать счастья при поступлении в магистратуру, в период Чемпионата мира по футболу поездка в Москву обойдется недешево. Поэтому мы решили сделать им шаг навстречу и проехать с выездной приемной комиссией по крупным городам. Хочу добавить, что студентов-магистров ожидает комфортабельное общежитие квартирного типа в шаговой доступности от университета", — рассказал он РИА Новости.

Максим Делов отметил, что на научно-популярные лекции в регионах приходят не только студенты, но и школьники, и их родители. "Люди приходят посмотреть на МИФИ и познакомиться с наукой, которой мы занимаемся. Например, в Челябинске к нам пришла целая делегация старшеклассников, они настроены на то, чтобы поступать в наш университет после окончания школы. Конечно, приходят и студенты. Их интересует, есть ли в МИФИ что-то такое, чего нет нигде, и ради чего им стоит отрываться на время от родного города и переезжать на учебу в Москву", — сообщил он.

Олимпиады в рамках выездных кампаний – также новинка в практике НИЯУ МИФИ. В течение учебного года вуз традиционно проводит несколько больших студенческих профильных олимпиад — по ядерной физике, лазерной физике, и т.д. Но в 2018 году было принято решение проводить и особые выездные олимпиады для выпускников бакалавриата по непрофильным для МИФИ специальностям.

"Многие выпускники вузов хотят сменить специальность. Например, студент закончил бакалавриат по теоретической физике, и хочет перейти на "лазерные технологии". Понятно, что спрашивать его на экзамене об основах лазерных технологий бессмысленно. Поэтому мы придумали две научных олимпиады – по физическим наукам и по информационным технологиям. Они помогают нам найти в регионах сильных ребят, которых мы сможем научить новой специальности. Победители и призеры наших выездных олимпиад получают право поступать в магистратуру НИЯУ МИФИ без экзаменов", — пояснил Максим Делов.

НИЯУ МИФИ – давний партнер Госкорпорации "Росатом" и альма матер для большинства ее сотрудников, неслучайно выездные мероприятия университет проводит в Информационных центрах атомной отрасли в регионах, сообщила РИА Новости начальник Управления внешних коммуникаций и профориентации НИЯУ МИФИ Светлана Ганат.

"Эти центры созданы для пропаганды знаний об атомной энергетике и борьбы с радиофобией среди широкой общественности в регионах. Там проходят мероприятия для детей и взрослых, в том числе для специалистов — учителей и врачей. Наши выездные мероприятия стали частью этой большой работы", — заключила она.

8-9 июня выездные мероприятия НИЯУ МИФИ пройдут в городах Нижний Новгород, Томск, Ульяновск, Саратов и Ростов-на-Дону. Зарегистрироваться можно по ссылке.