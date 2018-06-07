Эксперт QS о Проекте 5-100: волна позитивных изменений охватила все вузы РФ

МОСКВА, 7 июн ‒ РИА Новости. Из 27 российских университетов, вошедших во всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings 2018, 17 вузов являются участниками Проекта 5-100. Об этом в среду сообщила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd (Великобритания) Зоя Зайцева, выступая на пресс-конференции "15 лет мировому рейтингу лучших университетов QS World University Rankings: движение российских вузов", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, все эти вузы показали позитивный результат. "Проект 5-100 работает, и, на мой субъективный взгляд, он работает не только на вузы, участвующие в нем, но и на все российские университеты, стимулируя их следовать волне позитивных изменений", ‒ отметила эксперт.

Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Александр Соболев в свою очередь отметил, что он не сводил бы полученный позитивный результат к Проекту 5-100. "Это результат планомерной работы вузов России последние 10-15 лет", ‒ сказал он, добавив, что в стране появилась целая новая когорта университетов мирового уровня.

Как отметила на пресс-конференции и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр" Надежда Полихина, из 19 российских университетов, продемонстрировавших в рейтинге положительную динамику, 14 – это университеты – участники Проекта 5-100. Кроме того, по ее словам, расширение представительства российских вузов в топ-300 (с четырех университетов в 2017 году до пяти в 2018 году) и в топ-500 (с 13 университетов в 2017 году до 15 в 2018 году) произошло только за счет университетов – участников Проекта 5-100.

Она также добавила, что в 2018 году практически все университеты – участники Проекта 5-100, входящие в рейтинг QS World University Rankings 2017 года, улучшили в нем свои позиции (14 из 15 вузов-победителей).

Так, более чем на 100 позиций поднялись Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Еще 4 вуза ‒ Дальневосточный федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина ‒ укрепились в рейтинге на 50 и более позиций. "За данной положительной динамикой в рейтингах стоит колоссальная работа университетов", ‒ подчеркнула эксперт.

Позитивные результаты работы вузов РФ отметил и советник руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля. По его словам, университеты, вошедшие в топ рейтинга, оттягивают на себя 65 процентов всех иностранных студентов, которые едут учиться в Россию в рамках ежегодно выделяемых 15 тысяч квот. "Мы видим высокую узнаваемость российских вузов", ‒ подчеркнул он, добавив при этом, что в этом году в России было более 140 тысяч заявок на обучение в РФ.