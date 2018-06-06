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Образование

Вузы РФ показали лучшие результаты в международном рейтинге QS с 2004 года

17:0906.06.2018
(обновлено: 17:24 06.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ аудитории вузаВ аудитории вуза
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские университеты показали лучшие результаты в международном рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) с 2004 года, сообщили в пресс-службе рейтинга.

"В этом году в рейтинг вошли университеты из 85 стран, и в таких весьма жестких конкурентных условиях приятно отметить, что Россия стала пятой в мире по среднему национальному росту, войдя в топ 6% в мире по динамике улучшения позиций в QS World University Rankings. Улучшение позиций МГУ является результатом выдающегося года для сферы высшего образования России. Всего в рейтинг попали 27 российских университетов – это на три учебных заведения больше, чем в прошлогоднем издании. Из этих 27 вузов 20 улучшили свои позиции, один спустился, три университета остались в прежних группах и еще три впервые вошли в рейтинг", — говорится в сообщении.

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018
По словам руководитель исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бена Саутера, "Россия — страна с очень амбициозными планами для своей системы высшего образования, и результаты этого года показывают, что агрессивная стратегия, похоже, приносит значительные успехи… Стратегически же, чтобы добиться дальнейшего улучшения в нашем рейтинге, российским университетам необходимо разработать стратегию, которая поможет улучшить результаты по наукометрическим индикаторам, в которых остальная часть мира продолжает опережать их", — приводят слова Саутера пресс-служба.

Как рассказал ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин, вуз уже пятый год реализует стратегию интернационализации образовательной деятельности. "И в этом выпуске рейтинга мы увидели устойчивый рост доли иностранных преподавателей и иностранных студентов. По обоим показателям университет вошел в число 700 и 600 лучших вузов мира соответственно", — отметил он.

Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин
© Пресс-служба РЭУ им. Г.В. Плеханова
Гришин: выпускники РЭУ им. Плеханова легко находят работу в странах СНГ
Ректор уточнил, что теперь "в наших планах — развитие академического международного партнерства. "Мы ищем возможности для проведения совместных с зарубежными коллегами исследований, вступаем в международные научные коллаборации, готовимся приглашать иностранных исследователей. Надеемся, что эти шаги помогут нам повысить востребованность результатов научной деятельности как на российском, так и на международном уровне", — заявил Гришин.

Отмечается, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) улучшил свои показатели в трех из шести категорий оценки, используемых QS для составления рейтинга.

Руководитель отдела исследований компании QS Бен Саутер
© РИА Новости
Российские вузы укрепили позиции в рейтинге университетов QS
"Репутация среди работодателей (83 место – самый высокий балл среди россиян), доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов. Вуз получил второе место в России в категории соотношение преподавателей к учащимся. МГУ также получил один из 100 лучших в мире баллов по индикатору "Академическая репутация", который измеряет мнения более чем 80 тысяч ученых со всего мира, что обеспечило ему 79-е место по этому параметру", — говорится в релизе.

В пресс-службе также добавили, что МГУ достиг своей наивысшей позиции за последние 13 лет в самом читаемом глобальном рейтинге университетов. Согласно релизу, МГУ занял 90-е место, что на пять позиций выше, чем в прошлом году. "Это лучший результат с 2005 года, когда он занял рекордную 79-ю позицию".

Как отметила региональный директор QS Зоя Зайцева, "из 27 российских университетов 17 являются участниками проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов, и все 17 продемонстрировали рост в глобальном рейтинге".

По мнению руководителя проекта 5-100 Надежды Полихиной, "сейчас идет жесткая конкуренция за лучшие умы, высококвалифицированных профессионалов, которые являются двигателем роста экономики страны". "Многие страны вступили в конкуренцию за данные ресурсы. Россия в том числе", — отметила она.

По ее мнению, "именно поэтому сейчас на первый план выходят университеты, которые вносят значительный вклад в интеграцию страны в международное научно-образовательное пространство, способствуют росту национальной экономики, непосредственно участвуют в развитии интеллектуального потенциала".

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова
© РИА Новости
Эксперт: каждый второй иностранный студент намерен работать в России
"Конечно, ни один рейтинг не является идеальным инструментом сравнения университетов на мировом рынке. Но ведущие рейтинговые системы предоставляют некую основу для сравнения эффективности работы университетов в научно-образовательной сфере… Необходимо отметить, что в соответствии с мировыми рейтингами, российская высшая школа год от года укрепляет свои позиции. Мы это видим и в общих, и в отраслевых, и в предметных рейтингах", — заключила Полихина.

Международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей. В этом году мировому рейтингу лучших университетов QS World University Rankings 15 лет.

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