Вузы РФ показали лучшие результаты в международном рейтинге QS с 2004 года

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские университеты показали лучшие результаты в международном рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) с 2004 года, сообщили в пресс-службе рейтинга.
"В этом году в рейтинг вошли университеты из 85 стран, и в таких весьма жестких конкурентных условиях приятно отметить, что Россия стала пятой в мире по среднему национальному росту, войдя в топ 6% в мире по динамике улучшения позиций в QS World University Rankings. Улучшение позиций МГУ является результатом выдающегося года для сферы высшего образования России. Всего в рейтинг попали 27 российских университетов – это на три учебных заведения больше, чем в прошлогоднем издании. Из этих 27 вузов 20 улучшили свои позиции, один спустился, три университета остались в прежних группах и еще три впервые вошли в рейтинг", — говорится в сообщении.
Как рассказал ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин, вуз уже пятый год реализует стратегию интернационализации образовательной деятельности. "И в этом выпуске рейтинга мы увидели устойчивый рост доли иностранных преподавателей и иностранных студентов. По обоим показателям университет вошел в число 700 и 600 лучших вузов мира соответственно", — отметил он.
Отмечается, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) улучшил свои показатели в трех из шести категорий оценки, используемых QS для составления рейтинга.
В пресс-службе также добавили, что МГУ достиг своей наивысшей позиции за последние 13 лет в самом читаемом глобальном рейтинге университетов. Согласно релизу, МГУ занял 90-е место, что на пять позиций выше, чем в прошлом году. "Это лучший результат с 2005 года, когда он занял рекордную 79-ю позицию".
Как отметила региональный директор QS Зоя Зайцева, "из 27 российских университетов 17 являются участниками проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов, и все 17 продемонстрировали рост в глобальном рейтинге".
По мнению руководителя проекта 5-100 Надежды Полихиной, "сейчас идет жесткая конкуренция за лучшие умы, высококвалифицированных профессионалов, которые являются двигателем роста экономики страны". "Многие страны вступили в конкуренцию за данные ресурсы. Россия в том числе", — отметила она.
По ее мнению, "именно поэтому сейчас на первый план выходят университеты, которые вносят значительный вклад в интеграцию страны в международное научно-образовательное пространство, способствуют росту национальной экономики, непосредственно участвуют в развитии интеллектуального потенциала".
Международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей. В этом году мировому рейтингу лучших университетов QS World University Rankings 15 лет.