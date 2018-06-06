Число аннулирований результатов ЕГЭ из-за шпаргалок уменьшилось на 25%

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Количество аннулирований результатов ЕГЭ из-за шпаргалок и пользования мобильным телефоном уменьшилось на четверть, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами в ситуационно-информационном центре в Рособрнадзоре.

"На сегодняшний день уже завершается экзамен по русскому языку. Статистика говорит о том, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом у нас аннулирование результатов из-за мобильных телефонов и шпаргалок", — сообщил он.

Кравцов отметил, что с начала основного периода ЕГЭ за нарушения с экзаменов удалили 400 человек, из них 226 — за использование мобильных телефонов.