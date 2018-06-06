5% девятиклассников не прошли итоговое собеседование по русскому языку

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Около 95% российских девятиклассников успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку во время апробации экзамена, остальные 5% зачет не получили, сообщила в среду журналистам руководитель Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.

"Предварительные результаты апробации итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов, которая проходила во всех регионах России, свидетельствуют, что 95% девятиклассников успешно справились с предложенными заданиями, получив "зачет", — сказала она.

Апробация проводилась 13 и 16 апреля, в ней приняли участие почти 936 тысяч учащихся из 28,5 тысяч школ.

Собеседование состоит из четырех заданий: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание на одну из выбранных тем, диалог с экзаменатором. На подготовку дается около минуты, само собеседование занимает 15 минут. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в апробации на добровольной основе, для них время продолжительности собеседования составляет 30 минут. Оценивают школьников экзаменатор-собеседник и один эксперт.

Лучше всего школьники справились с заданиями по чтению текста вслух (94%), здесь неудачно выступили лишь 6%. Часть с монологическим высказыванием успешно прошли 75% девятиклассников, с диалогом — 90%. Более трудным оказался пересказ текста — здесь успешно выступили лишь 65% ребят.

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для поверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что собеседование станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА). Оно будет проходить в школах и оцениваться по системе "зачет/незачет". Со следующего года оно будет проводиться во вторую среду февраля. Для тех, кто получил "незачет", пропустил или не завершил собеседование по уважительным причинам, будут рассмотрены дополнительные сроки сдачи — вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.