Кабмин РФ обсудит законопроект об изменении госаккредитации вузов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство РФ на заседании с среду обсудит законопроект, требующий обязательно учитывать независимые сведения о качестве подготовки студентов при госаккредитации вузовских программ, сообщает пресс-служба кабмина.

"Цель законопроекта – при государственной аккредитации образовательной деятельности законодательно закрепить обязательный учёт сведений о независимой оценке качества подготовки студентов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ФЗ "Об образовании" предлагается дополнить нормой, предусматривающей, что "Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности должен быть установлен обязательный учёт таких сведений".

Добавляется, что законопроект "О внесении изменения в статью 92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" рассмотрен и одобрен 14 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.