ЕГЭ по русскому языку сдадут в среду 656 тысяч выпускников

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку сдадут в среду почти 656 тысяч выпускников в России, сообщает Рособрнадзор.

"ЕГЭ по русскому проходит 6 июня. Заявления на участие в экзамене подали более 656 тысяч человек, в том числе более 643 тысяч выпускников текущего года. Это самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ, на него зарегистрировалось 94% участников. Для проведения ЕГЭ будет организовано 5 384 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

В ведомстве добавили, что экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата, минимальное количество баллов для получения аттестата – 24.

"Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения – 36 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня. Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий",- информирует Рособрнадзор.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В нынешнем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек: 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике, 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике, 1 июня 11-классники сдавали ЕГЭ по профильной математике, а 4 июня — государственные экзамены по химии и истории.