Кабмин предложил заменить военные кафедры военными учебными центрами

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами, следует из распоряжения, размещенного на сайте правительства.

В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и так далее). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.

"С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки – военные учебные центры", – говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В пояснении к распоряжению также отмечается, что цель законопроекта – повышение эффективности обучения студентов по направлениям военной подготовки в государственных вузах. Предполагается, что создание таких центров не приведет к увеличению числа студентов, обучаемых по военным специальностям.

При рассмотрении данного законопроекта в Госдуме и Совете Федерации представителем правительства назначен статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Отмечается, что законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 30 мая 2018 года.