Васильева: доступное образование и защита детей - основы благополучия семьи

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева поздравила коллег с Международным днем защиты детей, отметив, что благополучие российских семей должно основываться на доступном образовании, обеспечении равных возможностей для детей, нуждающихся в заботе государства, развитии системы защиты детских прав.

"В 2018 году указом президента дан старт десятилетию детства в России. Владимир Путин не раз отмечал, что создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление института семьи – приоритетные социальные задачи в России. Они имеют ключевое значение для настоящего и будущего страны. Безусловно, создание условий для устойчивого семейного благополучия основывается на доступном образовании, обеспечении равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, развитии системы защиты прав и интересов детства", — заявила министр.

Она выразила уверенность в том, что государственная поддержка семьи в РФ будет эффективной при условии деятельного участия не только власти, но и всех граждан страны "в общем процессе укрепления семейных ценностей и традиционных нравственных основ общества, принятия и продвижения идей здорового образа жизни".

"В конструктивном взаимодействии родителей и педагогов, искренней заинтересованности в полноценном воспитании подопечных – залог успеха становления детской личности и гармоничного вхождения ребенка во взрослую жизнь. Хочу особо отметить значимость системы выявления и поддержки одаренных детей, волонтерского движения помощи детям, а также формирования современной инфраструктуры детства", — добавила Васильева.

"Желаю всем счастья и благополучия. Пусть для каждого маленького человека, живущего в нашей стране, радость детства будет полной и яркой, а среда обитания комфортной и безопасной!" — заключила министр.