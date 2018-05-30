ЕГЭ по математике базового уровня сдадут в среду 585 тысяч участников

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 585 тысяч выпускников сдадут в среду Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой математике, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"ЕГЭ по математике базового уровня напишут 30 мая почти 585 тысяч участников, в том числе 563 тысячи выпускников текущего года. Для его проведения будет организовано 5172 пункта проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом",- говорится в сообщении.
Согласно релизу, экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа, работа оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
В пресс-службе добавили, что ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.
"Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 15 июня. Выпускники, не набравшие на экзамене по базовой математике минимальный балл и не имеющие положительный результат на экзамене профильного уровня, могут пересдать базовую математику в резервный срок", — уточняется в пресс-релизе.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике.