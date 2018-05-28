В России стартовал основной этап ЕГЭ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сегодня стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), его открыли испытания по географии и информатике, сообщили в Рособрнадзоре.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали более 81 тысячи человек, из них 80 тысяч – выпускники этого года, всего открыты 1869 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзаменационная работа состоит из двух частей, всего 27 заданий. На ее выполнение отводится три часа 55 минут, установленный минимальный балл — сорок.

Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 24 тысяч человек, в том числе почти 23 тысячи выпускников этого года, экзамен примут 1552 ППЭ.

Работа по географии состоит из двух частей, включающих 34 задания. На ее выполнение отводится три часа. Участники могут пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Чтобы пройти экзамен нужно набрать не менее 37 баллов.

Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году единый экзамен будут сдавать 730 тысяч человек.