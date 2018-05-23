Элективные курсы по основам семейного уклада в школах

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Круглый стол на тему: "Элективные курсы по основам семейного уклада в школах: подготовка и варианты апробации".

Участники:

— заведующая кафедрой дошкольного воспитания МПГУ Маргарита ПАРАМОНОВА;

— ректор Академии инновационного образования и развития, председатель экспертного совета Национальной родительской ассоциации Ольга РУБЦОВА;

— ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ.

В ходе мероприятия также состоялись подключения студий в регионах страны.

Участник в Чеченской республике:

— министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил БАЙХАНОВ.

Участник в Оренбургской области:

— министр образования Оренбургской области Вячеслав ЛАБУЗОВ.

Участник в Нижегородской области:

— и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей ЗЛОБИН.

Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Представители родительской общественности, эксперты и специалисты органов управления образованием обсудили методические рекомендации по подготовке и апробации элективных курсов, посвященных основам семейного уклада, для школьников и их родителей, а также проанализировали возможности их внедрения в следующем учебном году.