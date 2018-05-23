Круглый стол на тему: "Элективные курсы по основам семейного уклада в школах: подготовка и варианты апробации".
Участники:
— заведующая кафедрой дошкольного воспитания МПГУ Маргарита ПАРАМОНОВА;
— ректор Академии инновационного образования и развития, председатель экспертного совета Национальной родительской ассоциации Ольга РУБЦОВА;
— ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ.
В ходе мероприятия также состоялись подключения студий в регионах страны.
Участник в Чеченской республике:
— министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил БАЙХАНОВ.
Участник в Оренбургской области:
— министр образования Оренбургской области Вячеслав ЛАБУЗОВ.
Участник в Нижегородской области:
— и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей ЗЛОБИН.
Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Представители родительской общественности, эксперты и специалисты органов управления образованием обсудили методические рекомендации по подготовке и апробации элективных курсов, посвященных основам семейного уклада, для школьников и их родителей, а также проанализировали возможности их внедрения в следующем учебном году.