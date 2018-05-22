Минпрос работает над улучшением качества экспертизы учебников

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство просвещения РФ ведет работу по повышению качества экспертизы учебников, а также обновлению этих учебников на регулярной основе, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Ранее в газете "Ведомости" появилась информация, что авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину, где они утверждают, что Минобрнауки РФ затягивает выпуск новых учебников.

"В настоящее время в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации министерство ведет работу по повышению качества экспертизы учебников, а также обновлению этих учебников на регулярной основе. В этом году учебники прошли дополнительную экспертизу, проведённую Российской академией образования. Единогласное решение о необходимости такой экспертизы было принято ранее Научно-методическим советом по учебникам Минобрнауки России", — рассказали в пресс-службе министерства.

В министерстве просвещения отметили, что, согласно действующим правилам, федеральный перечень учебников включает в себя учебники, рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, на основании положительных экспертных заключений по результатам научной (научной историко-культурной для учебников истории России), педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз.

В сообщении отмечается, что "по итогам 30% учебников получили отрицательные отзывы экспертов", данные результаты будут учтены при решении вопросов дальнейшего развития и повышения качества школьных учебников".

Ранее Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО).