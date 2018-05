НИЯУ МИФИ вступил в Альянс университетов Шелкового пути

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" принял участие в образовательной ярмарке Альянса университетов Шелкового пути (UASR 2018 Educational Fair), организованной Сианьским транспортным университетом в городе Сиань Китайской Народной Республики.

Мероприятия ярмарки, объединившей 87 вузов из 26 стран и территорий, включали форум президентов университетов UASR (University Alliance of the Silk Road) и выставку университетов мирового класса.

Кроме того, участники форума рассказали о результатах UASR, обсудили планы дальнейшего сотрудничества. Состоялось заседание членов исполнительного комитета, где были рассмотрены заявки от учебных заведений на вступление в Альянс. По результатам голосования исполкома, НИЯУ МИФИ и ещё 14 вузов стали членами UASR.

"Представительство НИЯУ МИФИ в Альянсе очень важно. Это мировая площадка, соединяющая пять континентов в целях обмена мнениями, проведения презентаций для студентов", – отметил участник мероприятия в городе Сиань профессор кафедры физики экстремальных состояний вещества НИЯУ МИФИ Сергей Рогожкин.

По его мнению, Альянс охватывает "огромное множество участников, способных заниматься близкими НИЯУ МИФИ формами активностей, в том числе научных". У коллег по Альянсу изначально разные потенциалы, например, к привлечению уникального оборудования. Но именно разница потенциалов, как полагает ученый, и открывает "возможность создавать любую платформу с объединением университетов по избранным направлениям".

В ходе работы выставки представители университетов получили возможность познакомить членов Альянса, а также студентов и школьников города Сиань с возможностями получения образования в своих учебных заведениях, обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия.

UASR (University Alliance of the Silk Road) – альянс университетов, организованный Сианьским транспортным университетом с целью поддержки внешнеполитической инициативы Правительства КНР "One belt, one road" ("Один пояс, один путь").

UASR – неправительственная некоммерческая организация, целью которой является сотрудничество в области образования и содействие экономическому росту стран – участниц Шелкового пути. В настоящее время UASR объединяет 135 университетов из 36 стран и регионов всех 5 континентов.