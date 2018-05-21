Методолог QS: подчинение вузов РФ министерству науки поможет им развиваться

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Важно, что в рамках реорганизации правительства российские университеты оказались в одном министерстве с научными учреждениями, иначе это помешало бы их развитию, заявил РИА Новости Бен Саутер, руководитель отдела исследований британской рейтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобрнауки разделяется на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью. Рособрнадзор и Росмолодежь переходят в подчинение правительства. Также Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), передав его функции новому министерству науки и высшего образования.

"Когда я услышал эти слухи о том, что министерство будет разделено, я был озабочен тем, что, возможно, было бы, если в РФ бы разделили науку и высшее образование. Думаю, вот это было бы ошибкой — в контексте развивающегося рынка, когда университеты пытаются что-то привнести в развитие науки. Для России, думаю, это важно, что высшее образование объединяют с наукой", — считает Саутер.

"В разных странах ситуация разная — все меняется в зависимости от контекста. В Великобритании раньше было министерство университетов и науки, сейчас у нас министерство высшего образования. В Японии это министерство образования, науки и культуры. Конфигурация в разных странах разная, но для России, как мне кажется, важно, что высшее образование связано с наукой. Если бы это было не так, то развиваться в этом контексте российским университетам было бы трудно", — отметил эксперт.

Ежегодно Quacquarelli Symonds составляет рейтинг лучших университетов мира на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.