Конурбаев: юных творцов надо учить гибко мыслить и избегать шаблонов

Педагог-мультипликатор Салават Конурбаев, постоянный партнер Международного детского центра "Артек" от Ассоциации анимационного кино, встретился в медиа-кампусе "Артека" и МИА "Россия сегодня" с участниками медиаотряда "Полевой". Они обсудили развитие анимационного искусства в России и обучение детей этому виду творчества.

— Салават Маркленович, вы по образованию филолог. Почему вы занялись мультипликацией?

— Это достаточно забавная история. Все члены моей семьи — филологи, и я пошел по их стопам. Поступил на филологическийфакультет МГУ, учил арабский и португальский языки. Но оказалось, что у меня душа совсем не лежит к языкам, даже на филфаке я больше занимался литературой и философией.

В магистратуре я проучился всего полгода, после чего пришел в мастерскую к знаменитому художнику-мультипликатору Юрию Борисовичу Норштейну и сказал: "Хочу быть вашим учеником". Он сначала удивился, но потом посоветовал мне поступить в Школу аниматоров-режиссёров "ШАР". Я человек не рисующий, просто захотелось чего-то нового. Ведь еще до филфака я отучился год на физфаке, так что у меня уже были математика, логика, филология и философия, а потом мне захотелось немного творчества. Так я и пришел в режиссуру.

— Но со временем вы стали преподавать анимацию?

— Я сотрудничал с "Союзмультфильмом", в том числе и на детских площадках. Преподавал анимационное кино по программе "Мульттерапия" — ездил по закрытым школам и работал с трудными подростками. Участвовал в различных проектах от Академии кино и телевидения на базе школ и детских лагерей. Было много благотворительных фондов, различных фестивалей…

В прошлом году открылся первый детский анимационный фестиваль "Аниматика", который проводится здесь, в "Артеке". Я влился в педагогическую деятельность и теперь чувствую себя в ней даже свободнее, чем в создании мультфильмов.

— Чему вы обучаете своих учеников?

— Я всегда учу детей думать свободно, не пользоваться стереотипами. Любой режиссёр или писатель создает свой мир, свой язык. У нас, у простых людей, достаточно штампованное мышление. Любовь и смерть изображаются при помощи сердца и скелета с косой. Но для создания чего-то нового этот подход не годится. Шаблонное произведение никто не оценит, его увидят и забудут.

Я учу детей гибкости мышления. На первом занятии даю задание придумать символы для общих понятий (любовь, семья, дружба, смерть и так далее), при этом даю полную свободу. Говорят, что в первых работах ребенка всегда проявляется его характер, самооценка, то, что его волнует. Я работал с психологами, которые занимаются трудными подростками. Глядя на раскадровку, они могли рассказать о проблемах детей.

Кроме собственной жизни, дети часто отдают предпочтение темам наивным и тривиальным. Это быт, который их окружает, то, что они видят вокруг, в том числе, и что-то мрачное, похороны, например. Но ребенок не нагружает эти сцены тяжелым смыслом, ему просто нравится в это играть, "быть взрослым". Любое кино – это опыт режиссёра, а у ребенка этот опыт пока достаточно маленький.

— Как вы относитесь к ремейкам в мультипликации?

— Анимация – это создание нового. Я допускаю ремейк как переосмысление старого, но в том случае, если он рождает нечто кардинально новое. Иначе, зачем брать старую тему, если она себя уже исчерпала? Много новых идей и мыслей. Почему бы не воспользоваться этим огромным ресурсом? Нужно идти в ногу со временем и давать возможность молодым течениям тоже проявлять себя.

— Существует ли преемственность между искусством анимации СССР и современной России?

— Конечно, существует. Ученики, которые занимаются в творческой мастерской у режиссёра, перенимают его стиль, тип мышления. Например, у известного режиссёра Ивана Максимова достаточно большая бригада учеников, и в их работах всегда заметно видение наставника.

В то же время, мир развивается, и техника тоже. Российская анимация славится своей классической школой, где рисовали от руки, и все к ней привыкли. А в современном мире уже применяются компьютеры 3D. "Союзмультфильм" сейчас заново апробирует конвейер создания анимации с помощью новых технологий, и работа в новых условиях даже еще не изучена.

- Что бы вы посоветовали тем, кто хочет реализовать себя в анимационном искусстве?

— Не бояться, идти напролом. Анимация — дело трудоемкое, и когда у мультипликатора появляется мысль и желание высказаться, он должен на протяжении длительного времени держать эту мысль у себя в голове. Часто мысль теряется, развивается или трансформируется. И человек, естественно, от этого устает.

Также не надо бояться высказаться. Идеи могут быть совершенно разными, их могут не принимать. У многих режиссёров, как у Ивана Максимова или у Тима Бёртона, свой, необычный взгляд на вещи. Тем не менее, у каждого из них сложилась своя аудитория. Главное помнить, что каждая новая идея, каждая мысль – это всегда хорошо, это и есть развитие.