Хохлома молодится: российскую молодежь пытаются увлечь народными промыслами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая ‒ РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей "Изобразительные и прикладные виды искусств" прошел в эти дни на базе Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и Семеновского индустриально-художественного техникума при поддержке Минобрнауки РФ.

Студенты профильных СПО из 25 регионов РФ приехали в столицу золотой хохломы, город Семенов Нижегородской области, для участия в соревнованиях по шести видам народных промыслов – росписи по дереву, кружевоплетению и др. На олимпиаду участники привезли свои заготовки. После объявления темы они разработали свой вариант композиции и приступили к материальному воплощению эскиза. На работу отводилось 6 часов. По сложности она соответствовала пятому профессиональному разряду (самый высокий – шестой). Оценивали роспись члены жюри, используя профессиональные стандарты.

Генетический код и кадровый сбой

Как рассказала исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров (НФПК) Ирина Аржанова, олимпиада профессионального мастерства по народным промыслам проводится в России впервые за многие годы существования Всероссийских олимпиад. По ее мнению, это связано с тем, что на сегодняшний день Минобрнауки России и Минпромторг России продумывают меры поддержки развития отрасли народных художественных промыслов, и в этом контексте тема молодых кадров особенно актуальна.

© РИА Новости Матрешечницы ЗАО "Хохломская роспись" расписывают матрешки © РИА Новости Матрешечницы ЗАО "Хохломская роспись" расписывают матрешки

Обращаясь к участникам олимпиады, она отметила, что отрасль противоречива и сложна: она совмещает творчество и экономику, ручной труд и технологии, традиции и современные варианты развития. "Но в народных промыслах заложен наш национальный генетический код, который нужно передать последующим поколениям. Не погасите огонек, горящий сегодня в ваших глазах, когда вы показываете свое мастерство, ведь с вашей помощью можно сохранить и развить тему народных промыслов", ‒ сказала она на церемонии открытия олимпиады.

Генеральный директор ЗАО "Хохломская роспись" Елена Краюшкина в интервью РИА "Новости" подтвердила, что именно кадры ‒ проблема номер один для предприятия. "К сожалению, у нас очень мало перспектив по восполнению баланса производственных кадров среднего звена, мастеров и художников", ‒ пояснила она. По ее словам, происходит старение коллектива: ежегодная естественная убыль ‒ 50 человек, а приходят на их места всего 1-2 человека. Средний возраст работников предприятия ‒ 45-55 лет. "У нас не так много времени, чтобы привлечь молодежь и наверстать период передачи мастерства", ‒ подчеркнула директор предприятия. По ее подсчетам, в запасе остается всего 5-10 лет.

Матрешечная жизнь: контурщицы, крыльщицы, цветочницы

Заготовки хохломских матрешек называют "белье". Прежде чем выточить из "белья" матрешку, оно должно полежать два года. Кстати, матрешечные болванки не разрезают пополам, как некоторые ошибочно думают, а делают отдельно нижнюю часть и отдельно верхнюю часть. Липовые болванки покрывают оловом, затем олифой, потом обжигают и расписывают в три этапа.

© РИА Новости Заготовки для художественной росписи © РИА Новости Заготовки для художественной росписи

Всю эту кропотливую работу на ЗАО "Хохломская роспись" выполняют 650 человек, 340 из них ‒ художницы. Средняя зарплата ‒ 19500 рублей. Предусмотрены доплаты за квалификацию, за выслугу лет и "за молодость". Молодым сотрудникам доплачивают 2500 рублей.

Художниц, которые рисуют матрешки, называют "матрешечницами". Все матрешечницы делятся на "контурщиц" ‒ они прорисовывают контуры куклы, "крыльщиц" ‒ "покрывают" матрешку платком, юбкой и фартуком, и "цветочниц" ‒ украшают наряд. Есть и авторские куклы, которые расписываются одним мастером. На одну авторскую работу в среднем уходит неделя, и на ней обязательно стоит подпись мастера. В среднем одна такая работа состоит из 10 матрешек. На предприятии говорят, что однажды был заказ на 72-местную куклу. А еще поговаривают, что у каждой матрешки личико чем-то похоже на лицо мастерицы.

Молодых женщин на предприятии единицы. Одна такая мастерица-контурщица уже несколько лет рисует матрешкам глазки ‒ большие, как у нее самой. Сама она призналась, что первые пару лет работы эти глазки ей снились каждую ночь. Потом привыкла. Работу свою любит, подходит к ней творчески, хоть и жалуется на низкую зарплату.

Спрос на национальный колорит превышает кадровые возможности

Понимая, что молодежь низкой зарплатой не заманишь, предприятие ищет пути развития, которые могут принести дополнительные доходы и привлечь выпускников СПО.

Сотрудница ЗАО "Хохломская роспись" за работой Сотрудница ЗАО "Хохломская роспись" за работой

"Мы стараемся развивать промышленный дизайн, как-то "осовременивать" изделия: придумываем новые коллекции, сотрудничаем с модными дизайнерами, внедряем новые технологии производства и автоматизированные системы, занимается оцифровкой рисунков. Для всего этого нам нужны молодые и перспективные кадры. Мы являемся носителями уникального наследия, и потенциал наших художников велик, но именно инновационного подхода нашей отрасли не хватает", ‒ отметила Елена Краюшкина.

В связи с этим она привела показательный пример. В настоящее время в России наблюдается большой спрос на разработку этикеток, товарных знаков и логотипов с национальным колоритом, выполненным национальными художественными техниками. Для этого требуются как художественные навыки, так и владение компьютерными технологиями. То есть нужен некий комплексный подход к наследию, которое накоплено в хохломе. Пожилые мастера такой подход обеспечить не могут. На ЗАО "Хохломская роспись" работают несколько молодых ребят, которые активно занимаются интернет-дизайном, переводят принты и рисунки в векторный формат, а затем комплектуют по запросам заказчика определенные интерьерные решения. Эти ребята работают от зари до зари ‒ кадровые потребности явно выше.

"Конечно, в нашей отрасли все меняется, и мы стараемся как-то подстраивать учебный процесс под запросы работодателей", ‒ комментирует идею "актуализации" народных промыслов директор Семеновского индустриально-художественного техникума Марина Бровкина. Взять, например, процесс разработки формы изделия. Раньше делали болванку, забивали, крутили, потом придумывали форму, выпиливали резаком… Все это сейчас можно сделать на компьютере, послать на 3D-принтер и он сам слепит то, что задумал мастер. "Вот это уже нашим детям интересно, причем потом таких выпускников будут ждать не только "на хохломе", но и на любом другом предприятии", ‒ подытожила директор техникума.

Во время проведения олимпиады ее участники могли на месте изучить технологию производства изделий хохломской росписи, поучаствовать в мастер-классах, встретиться с ведущими специалистами, связанными с российскими народными художественными промыслами.

По мнению Ирины Аржановой, уже сам факт проведения подобной олимпиады в месте традиционного бытования одного из самых знаковых традиционных народных художественных промыслов – государственный шаг, подтверждающий понимание важности привлечения молодежи в сохранении и развитии российского культурного наследия.