Хохлома молодится: российскую молодежь пытаются увлечь народными промыслами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая ‒ РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей "Изобразительные и прикладные виды искусств" прошел в эти дни на базе Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и Семеновского индустриально-художественного техникума при поддержке Минобрнауки РФ.
Студенты профильных СПО из 25 регионов РФ приехали в столицу золотой хохломы, город Семенов Нижегородской области, для участия в соревнованиях по шести видам народных промыслов – росписи по дереву, кружевоплетению и др. На олимпиаду участники привезли свои заготовки. После объявления темы они разработали свой вариант композиции и приступили к материальному воплощению эскиза. На работу отводилось 6 часов. По сложности она соответствовала пятому профессиональному разряду (самый высокий – шестой). Оценивали роспись члены жюри, используя профессиональные стандарты.
Генетический код и кадровый сбой
Как рассказала исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров (НФПК) Ирина Аржанова, олимпиада профессионального мастерства по народным промыслам проводится в России впервые за многие годы существования Всероссийских олимпиад. По ее мнению, это связано с тем, что на сегодняшний день Минобрнауки России и Минпромторг России продумывают меры поддержки развития отрасли народных художественных промыслов, и в этом контексте тема молодых кадров особенно актуальна.
Матрешечная жизнь: контурщицы, крыльщицы, цветочницы
Заготовки хохломских матрешек называют "белье". Прежде чем выточить из "белья" матрешку, оно должно полежать два года. Кстати, матрешечные болванки не разрезают пополам, как некоторые ошибочно думают, а делают отдельно нижнюю часть и отдельно верхнюю часть. Липовые болванки покрывают оловом, затем олифой, потом обжигают и расписывают в три этапа.
Молодых женщин на предприятии единицы. Одна такая мастерица-контурщица уже несколько лет рисует матрешкам глазки ‒ большие, как у нее самой. Сама она призналась, что первые пару лет работы эти глазки ей снились каждую ночь. Потом привыкла. Работу свою любит, подходит к ней творчески, хоть и жалуется на низкую зарплату.
Спрос на национальный колорит превышает кадровые возможности
Понимая, что молодежь низкой зарплатой не заманишь, предприятие ищет пути развития, которые могут принести дополнительные доходы и привлечь выпускников СПО.
В связи с этим она привела показательный пример. В настоящее время в России наблюдается большой спрос на разработку этикеток, товарных знаков и логотипов с национальным колоритом, выполненным национальными художественными техниками. Для этого требуются как художественные навыки, так и владение компьютерными технологиями. То есть нужен некий комплексный подход к наследию, которое накоплено в хохломе. Пожилые мастера такой подход обеспечить не могут. На ЗАО "Хохломская роспись" работают несколько молодых ребят, которые активно занимаются интернет-дизайном, переводят принты и рисунки в векторный формат, а затем комплектуют по запросам заказчика определенные интерьерные решения. Эти ребята работают от зари до зари ‒ кадровые потребности явно выше.
Во время проведения олимпиады ее участники могли на месте изучить технологию производства изделий хохломской росписи, поучаствовать в мастер-классах, встретиться с ведущими специалистами, связанными с российскими народными художественными промыслами.
По мнению Ирины Аржановой, уже сам факт проведения подобной олимпиады в месте традиционного бытования одного из самых знаковых традиционных народных художественных промыслов – государственный шаг, подтверждающий понимание важности привлечения молодежи в сохранении и развитии российского культурного наследия.