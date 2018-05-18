Реморенко: назначения Васильевой и Котюкова соответствуют задачам ведомств

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Назначение Ольги Васильевой и Михаила Котюкова главами Минпросвещения и Миннауки вполне соответствует стратегическим задачам, которые были поставлены перед новыми ведомствами: сохранение традиций и в то же время развитие инноваций, считает ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Васильевой министром просвещения. Министром науки станет экс-глава ФАНО Михаил Котюков.

"Выделяются два ключевых фронта реформирования российского образования. Один из них связан с удержанием национальной идентичности, гражданственности, традиций, воспроизводством культурного наследия. И этот фронт более близок министерству просвещения. И второй фронт – инновационное развитие, конкурентоспособность, завоевание новых образовательных рынков, инновационная деятельность. И этот фронт ближе министерству науки и высшей школы. Искусство управления будет состоять в том, чтобы настроить гармоничную работу на этих двух фронтах. Потому что порой, и это совершенно очевидно, они противоречат друг другу", — заявил Реморенко РИА Новости.

"В одном случае это замкнутость на национальные интересы, а в другом – продуманная, нарочитая экспансия на внешние рынки", — отметил Реморенко.

С его точки зрения, новые назначения "полностью соответствуют двум задачам".

"Посмотрим, насколько два ведомства смогут выстроить кооперацию", — заключил эксперт.