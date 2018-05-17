Васильева: к участию в форуме "ПроеКТОриЯ" в 2018 г пригласят учителей

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. К участию во втором Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" пригласят не только одаренных школьников, но и их учителей, сообщила в четверг и. о. министра образования и науки РФ Ольга Васильева.

Первый форум прошел в Ярославле в сентябре 2017 года.

"В этом году мы решили изменить формат… Мы пригласим на форум талантливой молодежи самых лучших, самых талантливых учителей, которые привезут с собой команду своих учеников. И вот именно таким будет форум в Ярославле", — сказала Васильева в ходе всероссийского открытого урока "Доброе дело, перевернувшее мою жизнь", посвященного волонтерству.

Она также добавила, что практика всероссийских открытых уроков в следующем году будет продолжена, и поблагодарила всех причастных к их подготовке.

Участникам урока рассказали, как попасть на чемпионат мира по футболу, как создать школьный волонтерский отряд и с чего можно начать свою добровольческую деятельность.

Урок, посвященный волонтерству, был организован министерством образования и науки РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ". В нем, в частности, приняли участие директор департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" по подготовке ЧМ-2018 Татьяна Гомзякова, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Артем Метелев, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук. Почетным гостем мероприятия стал первый замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета по проведению Года добровольца Сергей Кириенко.