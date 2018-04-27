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Образование

Завестовская: врача в современном понимании скоро не будет

13:1827.04.2018
(обновлено: 13:34 27.04.2018)
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© Depositphotos / Yacobchuk1Медицинские сотрудник в лабораторииМедицинские сотрудник в лаборатории
© Depositphotos / Yacobchuk1

Человечество ставит перед собой амбициозную задачу ‒ не просто продлить жизнь человека, но и сделать так, чтобы он оставался здоровым и активным до глубокой старости. Возможно ли жить 120+? Какие для этого нужны специалисты? Директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ, профессор Ирина Завестовская рассказала РИА Новости о профессиях будущего, определяющих архитектуру наук о жизни человека.

Персонализированная геномная карта человека, печать живых органов, победа над социально значимыми болезнями, цифровая модель развития человеческого организма – вот только некоторые задачи, которые предстоит решить. Случится это в ближайшие 30 лет ‒ таков сегодня темп развития фундаментальных знаний и биомедицинских технологий.

Международное сотрудничество ядерного университета: настоящее и будущее
© РИА Новости
Международное сотрудничество ядерного университета: настоящее и будущее
Мир идет по пути высокотехнологичной медицины, совмещающей традиционные медицинские знания с лазерной и ядерной физикой, основами взаимодействия излучения с веществом, инженерными подходами в области обработки изображений и построения роботизированных систем. Развитие такой медицины вызывает к жизни появление множества новых специальностей в области медицинской физики и информатики, а также инженеров и специалистов для обеспечения работы новых сложных медицинских инструментов. Для подготовки именно таких специалистов в НИЯУ МИФИ был создан Инженерно-физический институт биомедицины, сочетающий в себе обучение инженеров-физиков и врачей на одной площадке.

Биоинформатик, IT-медик и дизайнер лекарств

Сегодня нужны мультидисциплинарные знания – физика, математика, биология, химия, анатомия, физиология. Даже сами названия учебных программ ‒ от ставших уже традиционными "биофизика" и "медицинская физика" до ультрасовременных "нанобиоинженерия", "биомедицинская фотоника" и  "нанотераностика" ‒ говорят о широком спектре новых знаний для профессий будущего.

Врача в современном понимании не будет. Врач будет сочетать в себе функции аналитика и инженера. Прогресс развивается по спирали. Когда-то медицина как самостоятельная наука выделилась из естественнонаучных направлений, а теперь без наук о жизни и высоких биотехнологий нельзя построить современную медицину.

Появятся такие медицинские специальности, как "медицинский биоинформатик" ‒ специалист, который в случае нестандартного течения болезни построит модель биохимических процессов болезни, чтобы понять первопричины заболевания, выявив нарушения на клеточном и субклеточном уровне.

Научные и технологические решения для медицины будущего
© РИА Новости
Научные и технологические решения для медицины будущего
Крайне востребован будет "IT-медик" ‒ специалист с хорошим знанием IT, который создаст базы физиологических данных и программное обеспечение для лечебного и диагностического оборудования. Не менее актуальным будет спрос на "эксперта персонализированной медицины" ‒ специалиста, анализирующего генетическую карту пациента и разрабатывающего индивидуальные программы его сопровождения (диагностика, профилактика, лечение). Модернизируются и фармацевтические специальности: появится дизайнер лекарств, аналитик по фармацевтическим технологиям и др.

Архитектор медоборудования и дизайнер киберпротезов

В сопровождающих немедицинских специальностях наряду с уже существующими в отдельных случаях "операторами работизированных медицинских установок" (Робот да Винчи и др.), появится "архитектор медоборудования" ‒ специалист в области инженерной и компьютерной графики, материаловедения, сопромата, деталей машин и электротехники. Он должен будет обладать пространственным мышлением, понимать анатомию и физиологию человека, разбираться в биосовместимости материалов и приборов, являться экспертом в области медицинской и технической безопасности.

"Дизайнер киберпротезов" (так называемый "продвинутый нейрохирург") будет заниматься разработкой и вживлением функциональных искусственных устройств и органов, совместимых с живыми тканями.

Подготовка специалистов будущего

В широком смысле все эти новые профессии – разновидности специальности "Медицинский инженер-физик", деятельность которого направлена на обеспечение работоспособности сложной медицинской аппаратуры, включая диагностическую, терапевтическую и хирургическую (лазерные системы, томографы, устройства протонной терапии и пр.) и сопровождение врачебных действий с использованием данного оборудования. Таких специалистов мы готовим уже сегодня под расширяющийся парк высокотехнологичного оборудования в клиниках.

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
Но мы обучаем не только инженеров и врачей, которые потом будут работать в клиниках на существующем оборудовании – таких у нас выпускается порядка 75%, но остальные 25%  – это ученые-исследователи, разработчики новых технологий, новых подходов, новых методов диагностики и лечения.

Наличие в университете высокой современной науки, возможность внедрять самые передовые знания сразу от "станка-лаборатории" в учебный процесс, вовлечение студентов в исследовательский процесс – это те преимущества, которые позволяют участвовать в формировании нового лица биомедицинских профессий.

Исследования настоящего и будущего

НИЯУ МИФИ совместно с Росатомом, ФМБА и НМИЦ Радиологии МЗ РФ развивают уникальное направление на основе синергии высоких бионанотехнологий и ядерной медицины ‒ таргетная доставка радионуклидов к опухоли с использованием наночастиц в качестве векторов доставки и создание радиофармпрепаратов нового поколения. Речь идет о так называемой адресной доставке лекарств ‒ одном из самых активно развивающихся научных направлений. Адресная доставка позволяет не только повысить эффективность лечения, но и убрать побочные эффекты, когда мы "одно лечим, а другое калечим".

Огромный спектр работ включает в себя разработку технологий производства биосовместимых и биодеградируемых наночастиц и сложных комплексов на их основе. Только в МИФИ существует более восьми технологий производства таких биомедицинских наносистем. Три из них – это лазерные технологии.

Не приговор: онкологи рассказали, что поможет победить рак
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Не приговор: онкологи рассказали, что поможет победить рак
Использование наночастиц-нановекторов позволяет совместить во времени и пространстве на субклеточном уровне диагностику и щадящее лечение, что обеспечит прорыв в решении задач раннего выявления и своевременного лечения широкого класса заболевание, в частности, злокачественных опухолей.

Важным направлением является разработка систем поддержки врачебных решений. В частности, в ИФИБ на кафедре компьютерных медицинских систем разработан диагностический комплекс на основе компьютерной системы распознавания образов. Технология активно применяется в лечебной и хирургической практике в НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ РФ.

Очевидно, что профессии будущего формируются сегодняшними открытиями. Никогда нельзя описать точно картину будущего, но его можно строить самим, выступая архитектором будущего здания.

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