В "Орленке" открывается инклюзивная смена

МОСКВА, 26 апр ‒ РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" с 26 апреля по 16 мая пройдет инклюзивная программа социально-педагогической и художественной направленности "Импульс творчества". Участниками станут 130 детей и подростков из 19 регионов России. Среди участников ‒ творчески одаренные ребята с нарушениями зрения, их родственники и педагоги, занимающиеся с детьми в специальных (коррекционных) образовательных организациях вокальным и исполнительским мастерством, а также участники тематических программ "Профессиональные старты" и "Детский пресс-отряд".

Как сказано в пресс-релизе ВДЦ "Орленок", проект направлен на инклюзивное взаимодействие зрячих и незрячих людей. В течение смены ребята будут взаимодействовать в различных видах творческой и познавательной деятельности, примут участие в практических образовательных занятиях и мастер-классах по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, театральному искусству, здоровому образу жизни.

"Инклюзивное образование – очень важное направление, ведь совместное обучение детей с разными возможностями здоровья, устранение границ между ними является признаком здорового и зрелого общества, в котором имеются правильные ценности, действуют четкие моральные нормы", ‒ подчеркнул директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус. По его мнению, инклюзия позволяет детям с ОВЗ стать полноправными членами общества, жить максимально полноценной жизнью, она разрушает социальные барьеры, меняет отношение здоровых людей к инвалидности.

Он также отметил, что "Орленок" не только принимает детей с ограниченными возможностями здоровья, но и приглашает на работу педагогов с ОВЗ: "в прошлом году все лето занятия с орлятами проводили шесть воспитателей с ОВЗ, и ребята с большим интересом посещали их лекции".

Работать с ребятами будут вожатые, которые прошли специальную подготовку от специалистов инклюзивного образования из Московского государственного психолого-педагогического университета и Армавирской школы-интерната №3 для детей с нарушениями зрения.

Главным событием проекта станет гала-концерт "Зажигая звезды", на котором одаренные дети представят совместные творческие номера с другими участниками смены. Организаторами программы выступают Министерство образования и науки РФ, Благотворительный фонд помощи детям с нарушениями зрения "По зову сердца" Дианы Гурцкой, ВДЦ "Орленок".