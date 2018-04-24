Бибилов: наука – двигатель развития любого государства

Чуть больше года назад, 21 апреля 2017 года, Анатолий Бибилов стал президентом Южной Осетии. Спустя год он принял приглашение посетить Международный детский центр "Артек", где ответил на вопросы юных журналистов в медиа-кампусе "Артека" и МИА "Россия сегодня".

- Анатолий Ильич, расскажите, пожалуйста, немного о себе: где Вы родились, чем увлекались в детстве?

— Я родился в Южной Осетии 6 февраля 1970 года. Учился до 8 класса в городе Цхинвал, затем в кадетском училище в Тбилиси. В 1988 году поступил в Рязанское военно-воздушное училище им. Ленинского комсомола, закончил его в 1992 году. Затем меня распределили в 76 военную дивизию в Псков, впоследствии направили обратно в Южную Осетию для выполнения военной миссии. Потом снова вернулся в Псков.

Через год уводился и продолжил служить в миротворческих силах Южной Осетии до 2008 года. После этого стал министром МЧС по Южной Осетии. В 2014 году стал председателем парламента республики Южная Осетия. В 2017 году принял присягу и вступил в должность президента.

© Фото : Елизавета Павлова Ковальчук: путь в журналистику может начинаться и с науки

— Самая большая проблема – из-за малого числа детей в небольших населенных пунктах образовательный процесс блокируется. Ограниченный доступ к интернету в деревнях также отрицательно сказывается на объеме знаний юного поколения.

- Какие Вы создаете учреждения для развития и образования детей?

— У нас есть программы для развития детского отдыха и досуга. Среди гор высотой до 4000 метров, в местах с изумительной, красочной природой мы собираемся открывать пионерские лагеря. Конечно, нам не хватает крупных детских центров, и мы планируем отправить в этом году, как и в прошлом, наших детей в "Артек", ведь это удивительное место. Я по-доброму завидую каждому из вас. Когда вы станете старше, вы будете гордиться тем, что побывали здесь. В моем детстве в СССР каждый ребенок мечтал об этом.

- Как обстоит дело в Южной Осетии с приемом выпускников школ в вузы? Каково отношение коммерческих мест к бюджетным?

- Бюджетных мест у нас больше, чем коммерческих. Коммерческие места существуют на самых популярных направлениях подготовки, например, на юридическом и экономическом факультетах. А вот на факультетах точных и инженерных наук все учатся за счет бюджета. Я всегда настаиваю на том, чтобы уделять наибольшее внимание именно этим направлениям, ведь они — двигатель развития любого государства. Я уверен, что именно в лучших технических вузах учится элита молодежи, которая стремится достичь высот.

- Много ли студентов из Южной Осетии учится в российских вузах?

— Да, очень много. В основном они учатся в Москве, Владикавказе, Ростове в самых разных вузах, от Санкт-Петербургской военно-медицинской академии и до ракетных академий.

- Какое нужно иметь образование, чтобы в дальнейшем найти престижную работу в вашей стране?

— Престиж для меня — это точные науки. Сам я окончил военное училище, хотя это направление не слишком подходит к должности президента. Но главное, я считаю, это патриотизм. Если ты испытываешь любовь к своей родине, тебе остается лишь получить базовые знания во всех сферах деятельности.

© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Самая большая костровая площадка - легендарный "Артек" обрел арену

— В жизни вообще нет легких путей. Что касается меня, то я совмещаю то и другое, поскольку и сейчас являюсь главнокомандующим вооруженных сил Южной Осетии. Пожалуй, сложнее быть президентом: больше полномочий – значит, больше ответственности. Начальник взвода руководит лишь одним батальоном, президент же ответственен за все государство. Это сложнее, но интереснее. Появляются возможности и желание внести коррективы, сделать улучшения и оставить после себя след. Стремление к этому даёт энергию и силы.

- Что самое трудное в вашей работе?

— Всегда трудно принимать правильные решения. Я не считаю трудностью поздний приход с работы. Но я настолько занят, что не уделяю должное внимание своей семье – и это для меня большая трудность. Но если человек любит работу и семья его поддерживает, он не будет замечать трудностей.