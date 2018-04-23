Эксперт: современные студенты должны начинать работать со второго курса

МОСКВА, 23 апр ‒ РИА Новости. Серия образовательных мероприятий для школьников и родителей, вовлеченных в образование своих детей, прошла 21 апреля, в заключительный день V Московского международного салона образования (ММСО 2018).

В рамках "галереи профессий будущего", проходившей на ММСО, подростки могли бесплатно пройти тесты по профориентации и получить экспертные советы о том, как проектировать свое будущее.

Особый интерес школьников старших классов и студентов вызвала интерактивная сессия "Отрасли будущего: на что стоит обратить внимание и куда пойти учиться, чтобы быть востребованным через 5-7 лет", которую провела руководитель проекта "Антирабство" Алена Владимирская. Говоря о том, как правильно выбрать университет, она обратила внимание на то, что вуз должен быть одним из участников Проекта 5-100. "В этом вузе должны читать лекции реальные практики, а не теоретики, которые дают устаревшие знания", ‒ отметила она, добавив, что в выбранном университете непременно должны быть программы международного сотрудничества.

Она привела статистику, согласно которой 73% грантов в прошлом году остались невостребованными, потому что студенты просто не знают о том, что есть возможность получить международный образовательный опыт. При этом по словам эксперта, такой опыт сразу на 15% повышает стоимость выпускника на рынке труда.

Руководитель проекта дала практические советы: на первом курсе только учиться, а со второго ‒ начинать работать. "Вам нужен быстрый вход в карьеру, а значит — стартовать надо очень рано", ‒ подчеркнула эксперт, обращаясь к старшеклассникам и студентам.

При этом она перечислила будущие "точки роста" по отраслям: IT-технологии, робототехника, виртуальная реальность, новая финансовая система, "умный город", информационная безопасность, альтернативная энергетика и новая фармакология. Не стоит, по ее мнению, идти в сырьевую отрасль, телеком, классические банки, строительство, классические медиа и логистику.

В рамках ММСО в "Лаборатории профессий" прошли мастер-классы "Практика внимательности. Как научиться делать осознанный выбор", "Говори так, чтобы тебя услышали" и др. Кроме того, в этот день на Салоне состоялись интерактивные сессии "Добывающая промышленность. Специалист 4.0", "Есть ли романтика в экономике?", "Новые профессии в криптоэкономике", "Кто такие компьютерные лингвисты?", "Технология развития креативного мышления НооГен" и многие другие.

Студенты Московского государственного психолого-педагогического университета развернули профориентационный Центр тестирования. Как объяснила студентка 1 курса МГППУ Екатерина Деревянко, сначала консультант определяет у собеседника тип профессиональных интересов, потом предлагает пройти "профориентационный круг" и заполнить подробную психологическую анкету, а затем полученные данные накладываются друг на друга.

Между тем, студенты РЭУ имени Плеханова рассказывали гостям Салона о том, что такое современное товароведение и как отличить оригинал от фальсификата. А студенты НИТУ "МИСиС" устроили на Салоне "Робоцентр", где все желающие могли собрать робота. За это время здесь было собрано 80 роботов.

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который проходил с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, можно на сайте: www.mmco-expo.ru.