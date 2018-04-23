Эксперт: мониторинг знаний с обратной связью поднимает мотивацию школьников

Второй учебный год подряд в российских школах проходят Недели мониторинга — предметная диагностика базовых знаний по математике и по русскому языку у школьников 2-9 класса. В сентябре 2017 года в Неделе приняли участие 8,6 тысяч школ из 83 регионов, практически, каждая четвертая школа страны. Для чего проводится этот мониторинг? Что он дает педагогам, ученикам и их родителям? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал организатор исследования, генеральный директор Электронной школы "Знаника" Вадим Ковалев.

- Вадим Олегович, расскажите, пожалуйста, о вашем мониторинге.

— В сентябре мы получили более полумиллиона работ от 371 тысячи детей. Это очень большая выборка, от раза к разу растущая. На апрельское мероприятие заявлено более 605 тысяч учащихся.

На мой взгляд, неверно проводить подобный контроль только в конце года, поскольку на это придется потратить много ресурсов, чтобы определить, чего дети не знают, и тут же выдать им аттестат или отпустить на каникулы и пожелать творческих успехов.

Я считаю, что диагностику важно проводить несколько раз в год: в начале и в середине учебного года, а не только в конце. Контроль нужен не только для составления отчетности и итогов, можно сразу же помочь образованию, дать конкретные рекомендации каждому классу и каждому ученику, у вас будет время для исправления и улучшения ситуации.

Типичная ситуация в школе: учитель проверил контрольную работу в трех пятых классах и проводит разбор ошибок по 2-3 темам. Он решает, какие темы нужно разбирать, исходя из трех-пяти худших работ. Но может оказаться, что темы, актуальные для 5 "А" класса, для 5 "Б"неактуальны, там проблемы с усвоением другого материала.

Что касается нашего мониторинга, мы не даем одну "серебряную пулю" для всех, а сообщаем, каких конкретно знаний не хватает ученикам 5 "А", а каких – ученикам 5 "Б".

То же самое и с результатами диагностики знаний конкретного школьника. Общая оценка "4" или "3" малоинформативна, она не объясняет родителям, что же именно плохо и в каком направлении ребенку нужно расти. Мы стараемся не только выявить пробелы в знаниях, но и сразу же выдать учебные материалы по тем темам, которые ребенок не освоил.

Именно поэтому мы можем утверждать, что наш мониторинг отличается от других исследований высокой степенью индивидуализации результатов и рекомендаций.

- Каким инструментом вы пользовались для обработки результатов мониторинга?

— Разработанная нами технологическая и организационная платформа позволяет проводить подобные мероприятия хорошо, быстро, эффективно и безболезненно для аудитории. Учителя сдают непроверенные работы, мы проверяем их сами, происходит минимизация нагрузки на педагога, это очень важно. С другой стороны, учителю доступны все отчеты по результатам проверки.

Экспертами-исследователями показано, что этот измеритель может быть использован для проведения даже тестов с высокими ставками. Надежность проверяется и чисто математически по собранным данным, в качестве независимого подкрепления.

- На какие пробелы в знаниях школьников вы обратили внимание?

— Мы посчитали, какие ошибки встречаются в среднем по стране чаще всего. Видно, что ситуация в регионах очень разная, у каждого – своя специфика. Точно так же свои особенности есть у каждой школы, каждого класса и каждого ученика. Это означает, что в каждом случае нужны свои рекомендации.

Наверное, можно подсветить какую-то одну проблему, хотя она, конечно, не будет проблемой всех детей. Многие дети не знают, какие слова во фразе "собака Машка родила щенка Жучку" писать с маленькой буквы, а какие — с большой. Довольно странно, что они не справляются с написанием имен собственных, ведь этому несложно научиться, но в этой задачке действительно делают очень много ошибок. Вот конкретный дефицит в знаниях, продемонстрированный детьми в сентябре. Очень отрезвляюще действует на тех, кто расслабился после высоких результатов в мировых рейтингах (PISA, TIMSS, PIRLS).

- Кто и как мог бы воспользоваться результатами мониторинга?

— Во- первых, это школы и учителя. Они специально участвовали в мониторинге, чтобы использовать свои результаты в работе.

Во-вторых, это родители. Им недостаточно сказать: "Пусть твой сын прописи пишет", а важно включить их в образовательный процесс. Это очень серьезная проблема в средней школе, и, в меньшей степени, в начальной.

Мы даем учителям два типа отчетов для каждого ребенка. Один называется "Индивидуальные результаты", это карта знаний и пробелов в знаниях ребенка, подготовленная по итогам контрольной. Мы передаем ее через учителя родителю, чтобы тот увидел, что ребенку удается хорошо, а что плохо.

Второй отчет – это так называемый "Комплект индивидуальных домашних заданий". Туда входят задания и объяснения теории на темы, которые у ребенка "западают". Если он не решил в контрольной задачки на какую-то тему, то в комплекте он получит фрагмент теории, три задачки с разбором, пять задачек попроще. Если решил, то будут три задачки, но посложнее.

- И это все индивидуализировано?

— Абсолютно точно. Причем, если два ученика писали один и тот же вариант контрольной, и один списал у другого все до последней запятой, у них будут разные домашние задания. Получается, что наши домашние задания нельзя, да и незачем списать.

Родители, правда, иногда возмущаются, потому что никакие сборники готовых домашних заданий им теперь не помогают, и ответы у соседки списать нельзя. Приходится с ребенком заниматься.

Но сам ребенок лучше относится к материалам, где на 17 или 30 листах к нему обращаются по имени, и он видит, что задания составлены специально для него. Это принципиально другая работа с мотивацией, как родителя, так и ребенка, другой уровень включения в процесс. А мотивацией заниматься важнее, чем пичкать детей знаниями, ведь в современном мире информации больше, чем мы можем усвоить.